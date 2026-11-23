Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a una gala de beneficios con un desafío inspirado en recuerdos y experiencias de su infancia.

La competencia de MasterChef Celebrity Argentina tuvo una nueva gala de beneficios este domingo 22 de noviembre, con una propuesta que combinó emociones, recuerdos de la infancia y desafíos culinarios. Ocho participantes se enfrentaron a una prueba especial que dejó importantes ventajas para algunos y un nuevo delantal negro.

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MasterChef Celebrity tuvo una gala de beneficios inspirada en la infancia

La emisión del domingo estuvo atravesada por un desafío diferente, en el que los recuerdos personales se convirtieron en el punto de partida para cocinar. Los participantes encontraron cajas de madera que contenían cuadernos con anotaciones de sus maestras y fotografías de cuando eran chicos.

A partir de esos objetos, cada uno debió preparar un plato libre inspirado en alguna experiencia o recuerdo de su infancia. La consigna propuso una conexión entre la historia personal de los famosos y sus habilidades en la cocina, en una noche que tuvo momentos emotivos y también mucha exigencia por parte del jurado.

En total, ocho concursantes participaron de la gala con el objetivo de conseguir alguno de los beneficios disponibles y evitar quedar comprometidos de cara a las próximas instancias del certamen.

Hernán Coronel y La China Ansa ganaron las medallas de MasterChef Celebrity

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Hernán Coronel, quien logró conquistar al jurado con una preparación clásica: una pizza. Su plato recibió elogios de Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular, que destacaron especialmente el resultado conseguido.

La devolución de Martitegui fue una de las más comentadas de la gala. Al recibir la preparación, el chef expresó: "Nunca en MasterChef llegó algo así acá". Después de probarla, calificó la pizza como "perfecta" y recordó una conversación que habían tenido sobre la posibilidad de asociarse para abrir una fábrica de pizzas.

Hernán Coronel sorprendió a Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular con una pizza que recibió elogios y le permitió ganar la medalla dorada.

Sin embargo, el cocinero terminó descartando aquella idea con humor: "Olvidate, no va a pasar. Básicamente porque no me necesitás, está perfecta esta pizza".

El desempeño de Coronel le permitió quedarse con la medalla dorada, mientras que La China Ansa obtuvo la medalla plateada. Ambos consiguieron una ventaja importante para la próxima semana de competencia, en una instancia en la que cada beneficio puede resultar determinante.

Juli Poggio recibió el delantal negro y va a la gala de eliminación

La noche también tuvo un resultado desfavorable para dos participantes: Juli Poggio y Marta Fort. Ambas presentaron las preparaciones que generaron mayores dudas entre los integrantes del jurado y quedaron en riesgo de recibir el delantal negro.

Finalmente, los chefs determinaron que Juli Poggio fuera la elegida para llevarse la prenda que la envía directamente a la gala de eliminación del próximo domingo. De esta manera, la participante quedó comprometida en la competencia y deberá demostrar que puede continuar en el reality.

Por su parte, Marta Fort logró evitar ese destino y seguirá en carrera, aunque el resultado de la prueba dejó en evidencia las dificultades que pueden aparecer incluso en una gala marcada por los beneficios.

Juli Poggio recibió el delantal negro y deberá enfrentarse a la gala de eliminación del próximo martes 24 de noviembre.

Qué pasará este lunes y martes en MasterChef Celebrity 2026

La competencia continuará este lunes 23 de noviembre con la gala de última chance. Allí, los participantes que tuvieron un desempeño menos destacado deberán enfrentarse para conseguir un único lugar en el balcón y asegurarse una semana más dentro del programa.

El resto de los concursantes deberá afrontar la gala de eliminación del martes 24 de noviembre, una instancia decisiva para conocer quién abandonará las cocinas.

Con medallas, ventajas y un nuevo delantal negro, MasterChef Celebrity cerró una gala que combinó emoción y exigencia culinaria, mientras la competencia entra en una etapa cada vez más determinante para los famosos.