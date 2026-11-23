Este domingo 22 de noviembre continuó la octava semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Ocho participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco durante la gala de beneficios, con dos recibiendo medallas; cinco simplemente avanzando a la siguiente ronda y uno haciéndose con la vestimenta negra.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Nazareno Casero, Hernán Coronel, Marta Fort, Karina Mazzocco, la China Ansa y Juli Poggio fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo una consigna más que emotiva: hacer un plato libre que evoque a la infancia de cada uno. Esto fue luego de que, al levantar las cajas de madera que se encontraron al llegar a sus respectivas estaciones, encontrasen cuadernos con notas escritas por "seños" y fotos de cada uno cuando eran niños.

¿Quiénes recibieron medallas?

Tras esta prueba, Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular se decantaron por Hernán Coronel y La China Ansa para que tengan la medalla dorada y plateada respectivamente, por lo que gozarán de una importante ventaja en la novena semana de competición. El cantante ya había recibido previamente una medalla, aunque gracias a su pizza y la historia que tenía detrás logró obtener la del metal más valioso.

¿Quién recibió el delantal negro?

Los peores platos de la noche de beneficios del domingo 22 de noviembres fueron Marta Fort y Juli Poggio.

Por contraparte, como ocurre siempre en este tipo de veladas, el peor plato se quedó con el delantal negro que lo envía al domingo de eliminación. Los de desempeño menos eficaz fueron Juli Poggio y Marta Fort, pero los chefs decidieron que sea la primero de ellos quien obtenga la vestimenta que nadie desea, mientras la otra subió al balcón.