Una participante de MasterChef confirmó que un participante "gusta" de ella y le tira onda: "Me mira con deseo"

Edith Hermida se sumó a MasterChef Celebrity y quedó envuelta en rumores sobre su vínculo con Sebastián Presta. En una entrevista con Intrusos, por América TV, la periodista aseguró que el humorista se le acerca con otras intenciones, aunque reconoció que algunas de sus actitudes le generan vergüenza. Además, contó que Presta también habría intentado conquistar a Marixa Balli y lanzó una picante broma sobre la panelista.

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"Él me coquetea a mí, me mira con deseo, yo me doy cuenta", afirmó Hermida al hablar sobre el comportamiento de su compañero en el reality de cocina de Telefe.

La conductora también reconoció que el humorista la hace reír, aunque aclaró que algunas situaciones la incomodan. "A mí me da vergüenza a veces, no me gusta tanto, pero él gusta de mí. Me hace reír, que es importante", expresó.

En ese contexto, recordó un consejo que le dio Marcela Tauro sobre las relaciones: "A mí me dijo que hay que cuidar la energía sexual y no estar regalando la flor a todo el mundo".

Edith Hermida confirmó que un compañero de MasterChef "gusta" de ella.

La bronca con Marixa Balli

Sin embargo, la historia sumó un nuevo capítulo cuando Hermida mencionó a Marixa Balli, quien le habría contado que Presta también tuvo un gesto con ella. "Vino Marixa y me contó que Presta le había regalado un chocolate, a mí no me regaló nada", relató. Luego, bromeó sobre la situación: "Me tiene podrida Marixa Balli, no es la primera vez que se mete en mi estofado. Ya pasó esto en otro momento, hace muchos años".