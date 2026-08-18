Pablo Rossi se hartó y le dijo a Milei en vivo lo que la mayoría piensa: "Mal"

Pablo Rossi se hartó y le dijo a Milei en vivo lo que la mayoría piensa.

La situación económica de los hogares aparece como uno de los principales desafíos para el gobierno de Javier Milei. En A24, Pablo Rossi analizó los resultados de una encuesta que consultó a los argentinos sobre la evolución de sus ingresos y gastos durante los últimos meses.

Durante su análisis, Pablo Rossi presentó una encuesta que consultó: "Pensando en los últimos meses, ¿su situación económica familiar mejoró, empeoró o se mantuvo igual?". El periodista destacó especialmente el resultado negativo de la medición. "El 51% empeoró, el 17% se mantuvo igual de mal. O sea que hay un negativo de 68,3%", señaló Rossi al analizar las respuestas.

Cuántas familias tuvieron que pedir dinero prestado

Otra de las preguntas de la encuesta estuvo vinculada con el endeudamiento: "Durante el último mes, ¿tuvieron que pedir dinero prestado para cubrir los gastos de su hogar?".

Pablo Rossi se hartó y le dijo a Milei en vivo lo que la mayoría piensa.

Entre quienes respondieron afirmativamente, el 19,5% señaló que tuvo que pedir dinero a familiares y amigos para afrontar los gastos. En tanto, un 10,2% aseguró que utilizó la tarjeta de crédito y pagó el mínimo o recurrió a cuotas. El mismo porcentaje, 10,2%, indicó que tuvo que solicitar dinero a un banco.