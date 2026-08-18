Pablo Rossi se hartó y le dijo a Milei en vivo lo que la mayoría piensa: "Mal"

La situación económica de los hogares aparece como uno de los principales desafíos para el gobierno de Javier Milei. En A24, Pablo Rossi analizó los resultados de una encuesta que consultó a los argentinos sobre la evolución de sus ingresos y gastos durante los últimos meses.
Durante su análisis, Pablo Rossi presentó una encuesta que consultó: "Pensando en los últimos meses, ¿su situación económica familiar mejoró, empeoró o se mantuvo igual?". El periodista destacó especialmente el resultado negativo de la medición. "El 51% empeoró, el 17% se mantuvo igual de mal. O sea que hay un negativo de 68,3%", señaló Rossi al analizar las respuestas.
Cuántas familias tuvieron que pedir dinero prestado
Otra de las preguntas de la encuesta estuvo vinculada con el endeudamiento: "Durante el último mes, ¿tuvieron que pedir dinero prestado para cubrir los gastos de su hogar?".
Entre quienes respondieron afirmativamente, el 19,5% señaló que tuvo que pedir dinero a familiares y amigos para afrontar los gastos. En tanto, un 10,2% aseguró que utilizó la tarjeta de crédito y pagó el mínimo o recurrió a cuotas. El mismo porcentaje, 10,2%, indicó que tuvo que solicitar dinero a un banco.