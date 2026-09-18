Pablo Rossi dio el dato más escabroso sobre el gobierno de Milei: "La IA"

Pablo Rossi cuestionó al gobierno de Javier Milei por el manejo del Presupuesto y puso el foco en el supuesto desconocimiento de integrantes de la mesa política sobre algunos de sus puntos. Durante su diálogo con Eduardo Feinmann en A24, el periodista lanzó una irónica pregunta sobre la elaboración del proyecto.

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La discusión comenzó cuando Feinmann contó que había consultado dentro del Gobierno por las repercusiones que tuvieron algunas decisiones vinculadas al Presupuesto. Según relató, le reconocieron que hubo problemas en la forma en que determinados sectores del oficialismo se desmarcaron de la discusión. "Ahora me admitieron ‘tiene razón’", señaló Feinmann, luego de explicar que dentro de la mesa política del Gobierno “nadie sabía” sobre algunos de los aspectos del proyecto ni sobre la estrategia comunicacional para defenderlos.

La frase de Rossi sobre la inteligencia artificial

En particular, la conversación se concentró en las modificaciones relacionadas con la discapacidad. Feinmann sostuvo que alguien había escrito esos artículos y que el ministro de Economía y todo su equipo conocían su contenido. Rossi respondió con una frase irónica que sintetizó su cuestionamiento: "Obvio. Ahí sabían, si no, ¿qué? ¿La I.A. redacta el Presupuesto?".

Pablo Rossi dio el dato más escabroso sobre el gobierno de Milei.

Antes de ese intercambio, Rossi también había señalado a Patricia Bullrich como una señal de las tensiones internas del oficialismo. "Habría que hablar del indicador Bullrich. Una alarma interna, Bullrich es la alarma interna", afirmó.