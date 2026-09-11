Pablo Duggan reveló cuál es el nuevo sector elegido por Milei para "cagarles la vida": "Están locos"

El periodista Pablo Duggan cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei por las medidas que afectan a los bomberos voluntarios. En C5N, y en el marco del "sirenazo" convocado por los cuarteles, puso el foco en la falta de recursos para quienes intervienen ante incendios y lanzó fuertes críticas contra el Presidente.

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Duggan se refirió al "sirenazo" de los bomberos voluntarios del jueves y utilizó la protesta para cuestionar las políticas del Gobierno. "¿Cuál es la gracia, Milei, que te vanaglorias de cagarles la vida a los empleados públicos, cuál es la gracia de desfinanciar a los bomberos voluntarios?", planteó el periodista.

En ese sentido, puso el foco en las consecuencias que podría tener la falta de recursos para los cuarteles y sus integrantes. "¿Cuál es la gracia? ¿Que no lleguen y se te prenda la casa?", expresó.

Duggan también apuntó directamente contra la situación del Presidente y cuestionó quién asumiría los costos ante un eventual incendio. "Nosotros sabemos que vos vivís en una casa donde, seguramente, si se prende fuego al día siguiente te hacen otra y la garpamos todos nosotros", sostuvo.

Pablo Duggan reveló cuál es el nuevo sector elegido por Milei para "cagarles la vida".

La pregunta de Duggan

El periodista insistió en la importancia de que los bomberos voluntarios cuenten con los elementos necesarios para desempeñar su tarea. "¿Cuál es la gracia de que los bomberos voluntarios no tengan elementos para apagar un incendio?", preguntó y agregó: "Quieren reactivar la construcción quemando casas, no sé. Están locos".