Pablo Duggan confirmó en vivo cuál es la noticia que más preocupa a Milei: "Está..."

Pablo Duggan analizó el impacto político de las elecciones legislativas de Estados Unidos y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para Javier Milei un cambio en el escenario internacional. Durante su programa en C5N, el periodista señaló que varios dirigentes con los que el Presidente argentino mantiene afinidad política atraviesan derrotas o dificultades electorales.

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En su análisis, Duggan mencionó los resultados adversos que enfrentaron Flávio Bolsonaro en Brasil y Benjamin Netanyahu en Israel, y los vinculó con el desempeño electoral de Donald Trump en Estados Unidos. "Ya perdió Bolsonaro, ya perdió Netanyahu, está perdiendo Donald Trump por estas horas", sostuvo el conductor.

A partir de ese escenario, el periodista planteó que el Presidente argentino podría perder referentes internacionales con los que comparte afinidad ideológica. "Milei está huérfano, eh. Malas noticias para Javier Milei. Milei está huérfano, se queda solo", insistió.

La mirada de Duggan sobre las próximas elecciones en España

El análisis también incluyó el escenario político español y las posibilidades de los distintos espacios en los próximos comicios. Duggan sostuvo que una eventual victoria del Partido Popular (PP), sin un triunfo de Vox, también representaría un revés para el mandatario argentino. "Si además en España gana el PP, en el peor de los casos, y no Vox, también es otra derrota internacional para Javier Milei. Juega por Vox, no juega por el PP", explicó.

Pablo Duggan confirmó en vivo cuál es la noticia que más preocupa a Milei.

Por último, mencionó una posible victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que consideró un escenario todavía más adverso para los aliados políticos de Milei. "Y si gana el PSOE, que está difícil, ya directamente es apoteótico", concluyó el periodista.