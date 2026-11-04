El conductor Eduardo Feinmann ensayó una particular explicación al aire de A24 para justificar el incremento del indicador financiero conocido como Riesgo País. Durante la emisión de El Noticiero, el periodista desligó de responsabilidades al programa económico del presidente Javier Milei y apuntó de lleno contra la figura de Cristina Kirchner.

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Según la hipótesis planteada en el piso, las recientes especulaciones políticas y la posible postulación electoral de la ex mandataria fueron el factor determinante para alterar el humor de los mercados y provocar el salto en las variables financieras.

La teoría de Eduardo Feinmann sobre los mercados

En su análisis frente a las cámaras, Feinmann sostuvo que la curva del índice se modificó de manera directa a partir de las declaraciones del entorno opositor. "Creo que concuerda, o pega muy muy muy de lleno cuando Cristina empezó a coquetear con su posible candidatura", afirmó el conductor.

En esa misma línea, el periodista continuó con su enumeración de hechos que, a su criterio, desestabilizaron el escenario: "Cuando empezó a decir, 'Voy a ser candidata', cuando su hijo empezó a decir Cristina va a ser candidata, cuando los acólitos de La Cámpora empezaron a decir que va a ser candidata, a partir de ese momento el riesgo empezó a...".

La reacción de los inversores según el análisis

Ante la exposición del conductor, un panelista del programa sumó un dato reciente sobre la presencia mediática de la referente opositora y remarcó: "Apareció otra vez Cristina Fernández de Kirchner, ahora en el Washington Post". Feinmann convalidó rápidamente ese aporte con un "exactamente".

Para cerrar su lectura sobre el panorama financiero, el periodista argumentó que ese tipo de movimientos políticos genera un impacto directo en el sector financiero y espanta a quienes evalúan desembolsos en el país: "Todo eso te rompe en pedazos. Te espanta inversores y si estabas dudando, salís inmediatamente". De este modo, en el ciclo televisivo atribuyeron el comportamiento del mercado a la figura de la ex presidenta.