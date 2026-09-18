Operaron de urgencia a una figura de TN: "Estoy muy agradecido a los médicos"

Ricardo Caruso Lombardi volvió a ser noticia por su estado de salud. El ex director técnico y panelista de TN compartió en las últimas horas un video desde una clínica, apenas horas después de pasar por el quirófano. Con voz tranquila, buscó despejar cualquier temor entre quienes lo siguen: "Hola, ¿cómo les va? Esto es para saludar a toda la gente que se preocupó por mí. La operación salió muy bien. Le seguimos dando para adelante", relató frente a cámara.

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Agradecimiento y optimismo

En la grabación, Caruso no escatimó elogios para el equipo médico que lo atendió: "Muy agradecido a los médicos, que me trataron de película", expresó. Lejos de mostrarse afectado, el ex entrenador dejó entrever que su recuperación avanza sin sobresaltos y adelantó sus planes inmediatos: "Vamos a intentar el fin de semana estar junto a ustedes, como lo hacemos habitualmente. Beso grande para todos y nos estamos viendo. Chau, gracias por todo".

Caruso Lombardi fue operado.

Qué originó la intervención

Según pudo saber Paparazzi, la cirugía no respondió a una urgencia inesperada: Caruso fue operado por una hernia, en un procedimiento que ya estaba programado con anticipación. De acuerdo con sus propias palabras, la evolución es favorable.

La imagen del ex DT desde una clínica reavivó la preocupación por otro episodio de salud que él mismo hizo público. En 2023, Caruso había sido operado por un meningioma, un tumor alojado en su cabeza que no pudo extirparse por completo debido a que estaba adherido a una vena. Tiempo después, el propio Caruso contó que la porción remanente había vuelto a crecer y que continúa con controles periódicos. Sin embargo, esa situación no tendría relación con la operación reciente.

Días agitados fuera del quirófano

La intervención se produjo en medio de una semana particularmente movida para el panelista. Días antes, había quedado en el centro de una polémica por el arbitraje en el partido entre Atlético Tucumán y River, tras una fuerte infracción de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo que el árbitro Andrés Gariano sancionó solo con amarilla. Caruso había asegurado al aire que el VAR le había advertido la jugada al árbitro principal y que este la había ignorado, aunque los audios oficiales difundidos después contradijeron esa versión.

Si su recuperación lo permite, Caruso Lombardi volverá este fin de semana a la pantalla de TN, con su estilo característico.