Donizetti: la genialidad de la ópera en la reposición de un clásico y una obra "olvidada"

(Por Agustín Argento).- Gaetano Donizetti fue uno de los más grandes y prolíficos compositores de ópera, cuyas obras han recorrido el mundo entero desde el siglo XIX, dos de las cuales se podrán apreciar en los próximos días en Buenos Aires: a partir de mañana en el Colón se repone la olvidada "Anna Bolena", mientras que desde el 29 será el turno del clásico humoristico "Il Campanello" en el Coliseo.

"Anna Bolena", que tendrá funciones el 23, 25, 27 y 29 de junio en el Teatro Colón, fue compuesta por el maestro italiano en 1830 y dejada de lado durante más de 100 años, hasta que la soprano Maria Callas le volvió a dar vida en 1957 en La Scala de Milán, con dirección de Luchino Visconti.

La historia de "Il Campanello" es bien diferente. La ópera estrenada en 1836 en Nápoles es una puesta ineludible del repertorio operístico, sobre todo si al género buffo se refiere. Las funciones para ver este texto delirante, que forma parte del ciclo Divina Italia, serán en el Teatro Coliseo el 29 y 30 de junio y el 1 y 2 de julio,

"Donizetti es uno de esos compositores conocidos exclusivamente por sus óperas. Tras la desaparición de Gioachino Rossini y la muerte prematura de Vincenzo Bellini, Donizetti se impone como el compositor de ópera más relevante de su época. Es una referencia en el género y no se entienden compositores posteriores como Giuseppe Verdi, sin las aportaciones que hizo Donizetti", dijo a Télam el director musical de Anna Bolena, Iñaki Encina.

Por su parte, César Bustamante, director musical de "Il Campanello", sostuvo: "Ciertamente, Donizetti es uno de los compositores más representados, tanto sus óperas clasificadas 'serias' como las bufas, esto permite que incluso algunos de sus títulos menos conocidos despierten curiosidad del público como es el caso de esta obra, que hace relativamente pocos años ha vuelto a gozar de una moderada popularidad".

"Anna Bolena", tragedia lírica en dos actos, forma parte de las llamadas "tres reinas de Donizetti", junto a "Roberto Devereux" -titulada así con el nombre de un supuesto amante de Isabel I- y "María Estuardo", a quien se le han dedicado una gran cantidad de obras, como el reconocido texto teatral homónimo de Friedrich Schiller, exponentes -libro y autor- del romanticismo alemán.

"Evidentemente el hecho de que Anna Bolena no se haya representado en Buenos Aires desde hace tantos años aumenta las expectativas. Pero no pienso mucho en versiones anteriores. Realmente vivimos en épocas diferentes. Si me paro a pensar en los grandes directores que han dirigido en el Teatro Colón como Arturo Toscanini o Leonard Bernstein, uno solo puede sentir una gran modestia y deseo de dar lo mejor de uno mismo", comentó Encina.

Con respecto a la puesta, el director musical de "Anna Bolena" explicó: "Disponemos de un elenco internacional excepcional. Grandes figuras de la lírica como Olga Peretyatko o Daniela Barcellona y nuevas voces como Xabier Anduaga que está triunfando en el mundo entero. 'Anna Bolena' es parte de ese repertorio donde prima la voz. Son roles muy exigentes que marcan carreras. Creo que el público que asista disfrutará de una gran velada de belcanto".

"Il Campanello" es una obra de un acto de 60 minutos, el viejo doctor Annibale Pistacchio celebra su boda con la joven Serafina, pero entre los invitados a la fiesta está Enrico, antigua pareja de la joven, dispuesto a recuperarla. En plan de conseguir su objetivo, Enrico visita vistiendo diversos disfraces al doctor Pistacchio, que deberá hacer frente a los delirios de su rival, sin reconocerlo.

"Esta es una obra singular -opinó Bustamante-, no sólo por lo breve, sino por las circunstancias y características de su estreno a las que evidentemente atendió Donizetti para componer rápidamente esta obra. Creo que lo define un humor que va un poco más allá de una ópera bufa, en el sentido de que no encuentro elementos 'moralizantes', es un humor bastante más crudo de lo que puede esperarse".

La ciudad de Buenos Aires tendrá, en menos de 15 días, un repertorio de uno de los más excelsos compositores de lírica que hubo y que cuenta con otros títulos como "El elixir de amor", "Lucía de Lammermoor", "Don Pasquale", "La hija del regimiento" y "La favorita".

Nacido en 1797 y fallecido en 1848, no solamente se retroalimentó junto a las obras de Rossini y Bellini, sino que también fue gran influencia de Verdi, amigo suyo y quien lo visitara en su lecho de muerte, producto de la sífilis. Además, sus aportes se pueden rastrear en la ópera francesa, que por esos años, al igual que el resto de los exponentes de la cultura europea, respiraban y alimentaban los aires de la Revolución Francesa.

