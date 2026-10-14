"Nunca estuvimos peor": el crudo diagnóstico al aire en TN sobre la crisis en la calle

Durante una emisión de TN, la conductora Paula Bernini y el analista económico Marcelo Bonelli protagonizaron un intercambio donde analizaron la distancia entre las estadísticas oficiales y el escenario que atraviesan los ciudadanos a diario. En el debate, los periodistas remarcaron el deterioro del poder adquisitivo y las crecientes dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

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La conversación se centró en el contraste entre las cifras de precios y la experiencia concreta de las familias trabajadoras. En ese marco, Bernini expuso lo que percibe en sus coberturas cotidianas al dialogar con la gente, mientras que Bonelli detalló los factores laborales y salariales que explican el fenómeno.

Al iniciar su planteo, Paula Bernini contrastó el momento actual con el mandato anterior, pero puso el foco en la gravedad de los testimonios que recoge. "A nivel inflacionario estamos mejor parados que en la época de Alberto (Fernández, exPresidente), pero yo es la primera vez y no sé si esto lo comparten, pero es la primera vez que en la calle escucho: 'Nunca estuvimos peor, no llego a fin de mes, estoy a 13, 14 del mes y ya no tengo más plata'", advirtió la conductora.

La periodista describió de esa forma el malestar social generalizado y el impacto directo que tiene el costo de vida en los ingresos cotidianos, donde los recursos se agotan mucho antes de concluir el período mensual.

La explicación de Marcelo Bonelli sobre salarios y empleo

Frente al relato de su compañera, Marcelo Bonelli coincidió con la mirada y desglosó los dos motivos estructurales que, según su análisis, provocan esta realidad. El especialista apuntó de manera directa a la precarización del mercado de trabajo y al cierre de establecimientos productivos.

"Bueno, yo creo que por dos cosas, Paula. Primero porque hay poco empleo. Hay empresas que cierran, que despiden personal. Mucha de esa gente va a un trabajo de menor calidad y entonces gana bastante menos", puntualizó Bonelli al describir la dinámica de pérdida de puestos formales y el paso hacia ocupaciones con remuneraciones más bajas.

En segundo término, el analista se refirió a la pérdida de poder adquisitivo frente al ritmo de los precios. "Y después por otro lado, que los salarios, fruto también de esta situación laboral y productiva, los salarios no aumentan como la inflación", remarcó.

La ecuación del deterioro social

Para profundizar en el desfasaje de los ingresos, Bonelli señaló la imposibilidad de la gran mayoría de los trabajadores de alcanzar acuerdos paritarios que igualen los aumentos de precios. "No hay salarios que aumenten al 30% anual. Es muy raro, hay uno o dos gremios que pueden más o menos empatar la inflación, todos los demás están para abajo", argumentó en la pantalla de TN.

Hacia el final de su intervención, el periodista sintetizó las causas detrás del humor social y la falta de dinero en los hogares. "Está claro que esa ecuación, menos empleo o empleo de menor calidad y menos salario, hace que la gente perciba o tenga una sensación de que las cosas no están bien", concluyó.