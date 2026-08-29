No es Tuli Acosta: Luck Ra estaría saliendo con una bailarina cercana a la Joaqui

Un nuevo capítulo se suma al escándalo por la separación de Luck Ra y La Joaqui. Mientras todas las miradas apuntaban a Tuli Acosta como la tercera en discordia, trascendió que el cantante cordobés se estaría reencontrando con Guille Giles, una expareja histórica que además supo ser muy amiga de La Joaqui.

Una amistad que terminó de la peor manera

Según relató Pepe Ochoa en LAM (América TV), cuando Luck Ra cortó con Guille y comenzó su romance con La Joaqui, la joven seguía trabajando con él. Lejos de pedir que la apartaran, la cantante tuvo un gesto de generosidad y pidió que conservara su puesto. Con el tiempo, ambas se volvieron muy cercanas, al punto de encontrarse cada vez que La Joaqui viajaba a México.

Luck Ra se reencontró con su ex pareja.

Sin embargo, en los últimos días la situación dio un giro inesperado. Guille, que se había instalado en México por su relación con el futbolista Santi Simón, quien milita en el Toluca, según se detalló en el ciclo, se separó y regresó a la Argentina. Fue en ese contexto que habría retomado el contacto con Luck Ra.

La furia de La Joaqui

Al enterarse de este acercamiento a sus espaldas, La Joaqui no dudó y dejó de seguir a Guille en todas sus redes sociales. Según trascendió, la artista fue vista recientemente cenando con Cazzu y otro acompañante, donde se la escuchó visiblemente indignada por lo que considera una doble traición.

El gesto de Tuli Acosta

En medio de este triángulo, el nombre de Tuli Acosta también volvió a resonar. Según la información que circuló en el piso, la bailarina y cantante se habría comunicado en privado con La Joaqui para agradecerle su generosidad por haberse mantenido en silencio y no haberla expuesto mediáticamente cuando estallaron los primeros rumores de infidelidad.

El malestar de La Joaqui no radica solamente en el reencuentro de su expareja con quien consideraba una amiga, sino también en cómo se dio el final de su propia relación. En LAM contaron que la cantante jamás esperó la ruptura durante un viaje a España, ya que Luck Ra la había invitado llamándola "princesa de mi vida" y prometiéndole que la iban a pasar hermoso.