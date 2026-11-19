Ángel de Brito explotó en Bondi Live y fue durísimo con los periodistas deportivos. El conductor de LAM salió a responder a una versión que lo involucraba con Leandro Paredes y con la barra de Boca. Su reacción fue contundente y dejó frases que dieron la vuelta.

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La versión que lo puso en el centro

La historia empezó cuando periodistas deportivos aseguraron que Paredes habría enfurecido con De Brito por haber iluminado el rumor de un affaire con la China Suárez en París, en octubre de 2021. Luego, Jorge Rial le sumó detalles. La versión incluía que el conductor habría sido amedrentado por La 12, en vísperas de la final de la Copa Sudamericana.

Ángel de Brito negó dar la información sobre Paredes.

La desmentida de Ángel de Brito

De Brito lo negó de manera categórica. “Es mentira que me amenazó Paredes, que me escribió Paredes, que la barra o La 12 no sé qué. Pero vayan a chu... pi... todos los periodistas deportivos que dicen estupideces. Ni uno me escribió”, dijo, según publicó Ciudad Magazine.

En su stream, además, fue más allá con los periodistas deportivos. “Los periodistas deportivos no sirven para nada. No saben hacer la O con el vaso, vayan a la fila. Hagan un éxito”, lanzó en una de sus frases más duras.

El conductor también recordó que en 2025 había entrevistado a Paredes y a su esposa, Camila Galante. “Busquen el archivo. Habló con este gil”, dijo. Sobre las acusaciones de Analía Franchín, agregó: “Yo expliqué lo que estaba insinuando. Para mí era todo verso”.

Al salir de los estudios, De Brito fue vehemente ante Primicias Ya. “No recibí ninguna amenaza, no. Están todo el día diciendo boludeces”, afirmó. Y siguió: “No es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó. (...) Dejen de escuchar a inventadores profesionales, por algo les va como les va”.

Jorge Rial se metió en la polémica

Rial, desde Ensalada Rusa, le habló directo. “Yo sé que él desmiente las amenazas, porque no son nenes de pecho. Mi consejo, Ángel, es que no le restes importancia”, dijo. Y planteó una hipótesis propia: “Podría ser parte de un apriete que supera la hinchada de Boca. Que serían enviados de quienes están tratando de que Ángel se vaya a Canal 9”.

Mientras De Brito desmiente y Rial advierte, la historia sigue creciendo con voces cruzadas. Por ahora, lo único seguro es que, entre vasos, archivos y streamings, el conductor de LAM no piensa quedarse callado. Y los periodistas deportivos, tampoco.