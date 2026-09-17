La esposa de Paredes rompió el silencio y contó toda la verdad: "Son varias veces ya"

Un fuerte rumor sobre la vida privada de Leandro Paredes puso en el centro de la escena a su esposa, Camila Galante, quien decidió no quedarse callada y salió a responderle directamente al periodista que había instalado la versión.

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El origen de la polémica

Todo comenzó cuando Santiago Riva Roy aseguró en El Ejército de la Mañana, con mucha seguridad sobre sus fuentes, que el futbolista de Boca Juniors mantendría un particular acuerdo de pareja con Camila: libertad para vincularse con otras mujeres a cambio de sostener económicamente a la familia de su esposa. El periodista incluso detalló que esos encuentros ocurrirían en los asados organizados en la casa de Fran Stoessel, hermano de Tini y cuñado de Rodrigo De Paul.

Fuerte descargo de Camila Galante.

¿Qué dijo Camila Galante?

Lejos de dejar pasar la versión, Camila decidió escribirle directamente al comunicador, quien leyó los mensajes al aire con su autorización. "¿Qué problema tenés conmigo? ¿Con Leandro? ¿Pasó algo? Porque la verdad no sé de dónde sacás la info. Y Leandro no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la selección, como quisiste dar a entender varias veces", disparó, visiblemente indignada.

La influencer fue por más y dejó en claro que esta no era la primera vez que debía salir a desmentir este tipo de rumores. "Son varias veces ya las que veo que hablas de mí y de Leandro diciendo que tenemos un acuerdo que no existe. Tengo hijos grandes, te pido, chequeá", sostuvo, pidiéndole al periodista mayor responsabilidad a la hora de manejar este tipo de información sensible para su familia.

La respuesta del periodista

Riva Roy, lejos de retractarse, sostuvo su versión y le devolvió la chicana con el mismo tono. "Hola Camila, ¿cómo estás? Nada personal, ni animosidad. Si él hace algo, mucha gente se entera. Quien no se cuida o no te cuida a vos es él, no el periodismo", le respondió, insistiendo en que la responsabilidad de las filtraciones recaería directamente sobre el futbolista y no sobre su trabajo periodístico. El cruce reavivó una polémica que no es nueva para la pareja, que ya había tenido que enfrentar versiones similares sobre la fidelidad de Paredes en ocasiones anteriores.