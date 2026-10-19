"No sirve": la tajante advertencia de Majul sobre el plan de Javier Milei

El periodista Luis Majul analizó el panorama político y electoral que enfrenta la administración nacional que encabeza Javier Milei, y puso en duda la efectividad electoral de basar la estrategia oficial únicamente en el ajuste fiscal y la desaceleración de los precios. Al aire de El Observador 107.9, el periodista expuso los límites que encuentra el discurso de la estabilización macroeconómica frente a las demandas de los votantes.

{{{htmlAmp}}}

Durante su editorial, el comunicador planteó que el argumento de haber evitado una crisis mayor no alcanza para garantizar un triunfo en las urnas. Según detalló, la narrativa que sostiene que el país evitó un colapso financiero pierde peso al momento de la definición electoral si los ciudadanos no perciben mejoras directas en su bolsillo.

El límite del superávit y la inflación en las urnas

El periodista comenzó su planteo cuestionando el núcleo del discurso oficialista. "El razonamiento contrafáctico de que sin superávit fiscal y sin una baja abrupta de la inflación, la Argentina ya hubiera volado por los aires, tiene mucho sentido, pero no sirve para ganar elecciones", afirmó Luis Majul al inicio de su intervención radial.

En esa línea, reconoció la vigencia del programa de gobierno pese a los factores externos y las presiones financieras: "Es cierto que el plan económico se mantiene en pie, a pesar del ataque contra el peso durante 2025. A pesar de la suba del precio del petróleo, más de 110 dólares el barril, y a pesar del aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Sin embargo, eso a la hora de votar casi no se tiene en consideración".

El reclamo de la clase media baja y los focus groups

Para fundamentar su postura, el conductor recurrió a los informes cualitativos de opinión pública que circulan en el ámbito de la consultoría política. Majul citó el análisis de un especialista que monitorea de forma periódica el humor social en el país.

"Dice un consultor que hace focus group todos los meses: lo que sirve para ganar elecciones es la voluntad del gobierno de tomar decisiones que mejoren el poder adquisitivo", puntualizó el periodista. Asimismo, agregó que la sociedad evalúa la intención de la dirigencia: "Puede lograrlo o no, pero debe mostrar esa voluntad. En especial de la clase media baja, uno de los sectores más afectados por el cambio de modelo económico y el proceso de estabilización".

La comparación con el modelo de Jorge Macri en la Ciudad

Hacia el cierre de su análisis, Majul contrastó la estrategia nacional con el esquema implementado en el territorio porteño por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al que definió como una combinación específica de acción directa y mensaje político.

"Ese modelo de gestión y narrativa, voy de nuevo, gestión y narrativa, es el que está aplicando el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri", señaló el conductor. Como ejemplos de esa orientación, destacó medidas concretas: "Orden y limpieza en las calles de la ciudad, anuncios con cierto alivio para los contribuyentes, como el proyecto de ley que promete un tope para el aumento de las patentes".