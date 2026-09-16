No se puede creer lo que reveló Marcela Feudale sobre el gobierno de Javier Milei: "Están pasando cosas".

Marcela Feudale habló sobre la situación en el sur argentino y cuestionó al gobierno de Javier Milei durante una transmisión del stream Cíclico. La periodista puso el foco en Ushuaia y pidió consultar a los vecinos sobre una eventual militarización de la zona.

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Durante el programa, Feudale planteó la necesidad de buscar información directamente en el territorio para confirmar las versiones sobre una eventual presencia militar en el sur. "Lo mejor es ir a la fuente y preguntarles a los vecinos qué ven", sostuvo.

La periodista también se refirió puntualmente al puerto de Ushuaia y afirmó: "No se olviden nunca que el puerto de Ushuaia está intervenido por el Gobierno nacional. Es un puerto provincial".

En ese contexto, cuestionó al Presidente por haber permitido el ingreso de un barco británico a ese puerto y contrastó esa decisión con la postura que Milei mantiene actualmente respecto de la cuestión Malvinas. "Es el mismo puerto donde este presidente, que ahora resultó ser ultramalvinero, dejó entrar un barco británico", afirmó Feudale.

No se puede creer lo que reveló Marcela Feudale sobre el gobierno de Javier Milei: "Están pasando cosas".

La advertencia de Feudale sobre el Gobierno

Feudale también llamó a prestar atención a los movimientos que puedan producirse en el sur y pidió evitar conclusiones basadas únicamente en imágenes o versiones que circulen públicamente. "Están pasando cosas y no sea que nos tomen por sorpresa esas cosas a nosotros", señaló y agregó: "A veces se hacen medidas populistas con el afán de obtener votos. Que no te engañen".