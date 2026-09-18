No se puede creer lo que reveló Feinmann en vivo sobre el gobierno de Milei.

Eduardo Feinmann expuso una interna del gobierno de Javier Milei a partir de las repercusiones que generó el Presupuesto y sostuvo que funcionarios de la mesa política desconocían algunos de los principales puntos del proyecto. Junto a Pablo Rossi por A24, el periodista señaló que desde el Ejecutivo reconocieron que hubo un error en la forma de comunicar y defender las modificaciones.

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Feinmann contó que consultó dentro del Gobierno cómo habían caído las últimas discusiones en torno al Presupuesto. "Pregunté en el Gobierno cómo cayó y me dijeron ‘la verdad, una macana cómo se desmarca’", relató, aunque aclaró que la palabra utilizada originalmente había sido otra. Según explicó, posteriormente recibió una admisión todavía más directa: "Ahora me admitieron ‘tiene razón’".

El planteo surgió a partir de una referencia de Rossi a Patricia Bullrich, a quien presentó como un indicador de las alarmas internas del oficialismo: "Habría que hablar del indicador Bullrich. Una alarma interna, Bullrich es la alarma interna".

La interna por discapacidad y las universidades

Feinmann aseguró que dentro de la mesa política del Gobierno había desconocimiento sobre algunos de los aspectos centrales incluidos en el proyecto de Presupuesto. "Nadie sabía. Nadie sabía de los de la mesa política. No se discutió ahí la estrategia comunicacional. Nadie sabía", afirmó.

No se puede creer lo que reveló Feinmann en vivo sobre el gobierno de Milei.

El periodista diferenció esa falta de información política del conocimiento que necesariamente debía existir dentro del equipo económico. En particular, apuntó a los artículos vinculados con discapacidad y universidades. "El tema discapacidad en el Presupuesto y el tema universitario en el Presupuesto alguien lo escribió. Alguien sí sabía. El ministro de Economía, todo su equipo", sostuvo Feinmann.