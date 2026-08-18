No se puede creer lo que dijo Jorge Rial sobre Javier Milei: "De verdad"

La reaparición de Javier Milei en el acto por el 17 de agosto generó comentarios y especulaciones sobre los días que el Presidente permaneció alejado de la escena pública. En C5N, Jorge Rial se refirió a la ausencia del mandatario.

Rial se refirió en tono irónico a la ausencia de Javier Milei y a su regreso a la escena pública durante el acto del 17 de agosto. "Lo tenían así, encerrado, al loco. En el buen sentido el loco", sostuvo Rial. Luego aclaró el sentido de sus palabras y comparó al Presidente con otras figuras conocidas por ese apodo: "Con cariño... Loco lindo. Como Bielsa, como el loco Houseman".

El periodista también hizo referencia al tiempo que pasó desde la última aparición pública de Milei. "Desde el 7 de agosto que no se lo veía. En realidad, en Argentina no lo vemos desde antes, porque lo del 7 fue en Colombia", señaló.

No se puede creer lo que dijo Jorge Rial sobre Javier Milei.

La pregunta de Rial sobre la salud de Milei

A partir de la prolongada ausencia del mandatario, Rial planteó una posibilidad y aclaró que se trataba de una pregunta, no de una afirmación. "Pregunto de verdad, ¿tiene algún problema de salud?", expresó el conductor de C5N.

En ese sentido, mencionó que podría tratarse simplemente de una cuestión personal o pasajera. "Por ahí, viste que se usa mucho, tiene la cabeza quemada. Nos pasa a todos", siguió Rial y opinó: "No está mal que se guarde unos días, lo que pasa es que en el medio empezaron las especulaciones".