No se puede creer la "defensa" de Tomás Dente tras su video viral: "Para los que...".

Tomás Dente quedó envuelto en una fuerte polémica después de protagonizar un enfrentamiento con un vecino en el barrio porteño de Villa Urquiza. El episodio ocurrió cuando el conductor había salido a hacer las compras a un supermercado y se cruzó con un hombre que llevaba puesta una remera con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. La discusión fue registrada por una vecina y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

{{{htmlAmp}}}

En las imágenes, difundidas originalmente por Bardeo News, se escucha al periodista cuestionar al hombre por su vestimenta y pedirle que dejara de usar esa prenda. “Yo te pido como vecino que no te pongas más esa remera, porque vos estás induciendo a la violencia y estás comunicando violencia. Te lo pido como vecino, como ciudadano de bien”, le recriminó. Pero Dente fue más allá y vinculó a la expresidenta con la situación económica del país: “Porque la plata que falta en el país la tiene esa mujer, que vos estás defendiendo. Jubilados, discapacitados…”, lanzó. Finalmente, cerró el intercambio con un contundente: “Por favor, dejate de hinchar”.

La respuesta de Tomás Dente

Lejos de despegarse de lo ocurrido o intentar bajar el tono de la controversia, luego de la enorme repercusión que tuvo su accionar y los cuestionamientos que le hicieron por ello, Dente decidió hacerse cargo públicamente del episodio. A través de su cuenta de X, el periodista confirmó que era el protagonista del video y dejó en claro que no tenía intenciones de retractarse. “Absolutamente. Fui yo y soy así. Al que no le guste, que haga la fila!!!”, escribió al compartir la publicación que había difundido las imágenes del enfrentamiento.

Sin embargo, esa no fue su única intervención. En un segundo mensaje, el conductor optó por responder con humor, aunque desviando la atención hacia su aspecto durante la discusión. “A todo esto, perdón por la facha!!!! Venía del gym no combiné un solo color!!!!”, expresó, en referencia a la ropa deportiva que llevaba puesta cuando increpó al vecino.

Tomás Dente se justificó tras el video que circuló de él.

Por último, Dente volvió a compartir el video y lanzó una chicana dirigida a quienes suelen cuestionarlo por sus enfrentamientos con mujeres: “Para los que dicen que SIEMPRE me la agarro con mujeres...”, escribió. Así, en lugar de ofrecer una explicación sobre su actitud con el vecino, eligió defender su actitud con una respuesta desafiante y algunas ironías. Sus publicaciones alimentaron todavía más la discusión en redes, donde se multiplicaron los cuestionamientos tanto por el contenido de sus palabras como por el hecho de que pretendiera indicarle a otra persona qué podía vestir.