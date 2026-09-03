No es peronista: Jorge Rial reveló quién es el gobernador que "le gusta mucho" a Cristina Kirchner para 2027

El armado político del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027 ya empezó a moverse en las sombras, y en ese tablero las miradas sobre la conducción de Cristina Fernández de Kirchner vuelven a ser determinantes. En ese contexto, Jorge Rial lanzó una revelación en pleno programa que encendió las alarmas de la interna partidaria al dar pistas sobre la preferencia de la exmandataria.

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Durante el intercambio en la mesa de Carnaval, Rial fue al hueso al hablar del perfil de los mandatarios provinciales con proyección nacional. "Yo conozco un gobernador que a Cristina le gusta mucho", soltó sin vueltas, marcando la cancha sobre la figura que la expresidenta sigue de cerca con miras al armado futuro.

Ante el comentario, Sergio Berni sumó picante al intercambio al acotar que se trataba de un dirigente de la "zona centro". Rial no tardó en ratificar la pista de forma contundente: "Sí señor, y que no es peronista". La afirmación dejó en evidencia que el radar del kirchnerismo va más allá de las fronteras tradicionales del PJ, buscando alianzas estratégicas o perfiles de gestión que contengan una representatividad territorial clave.

La interna peronista y el cruce con Berni

La discusión no quedó ahí. Berni aprovechó el momento para destacar el abanico de alternativas que hoy maneja el espacio de cara a los próximos comicios: "Hay muchos candidatos que tienen vocación de pelearla, muchos candidatos. Créame que esa es la diferencia que tiene el peronismo", remarcó el exministro bonaerense.

Frente a la insistencia de la mesa sobre las candidaturas y el alineamiento de las figuras de la oposición y del propio peronismo, Berni prefirió despegarse de los róulos sobre su rol dentro del armado: "Yo no soy el vocero de Kicillof ni el psicólogo de Kicillof... Vocero de Cristina tampoco soy", aclaró entre risas para bajarle el tono a las especulaciones de la mesa.

El cruce dejó al descubierto que, aunque falte para el recambio presidencial de 2027, las fichas en el peronismo ya se están moviendo, con la mirada atenta de Cristina Kirchner sobre referentes provinciales que trascienden el núcleo duro del movimiento.