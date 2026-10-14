No lo mira nadie: preocupación en LN+ por el bajísimo rating de Luis Majul

La competencia por el rating siempre fue feroz entre las principales señales de la televisión argentina, quienes están cada vez más urgidos de concentrar la mayor porción posible de esa masa de espectadores que con el paso del tiempo es menor, pues la aveniencia de nuevas formas de consumir generó que muchos se decanten por el streaming.

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Es por eso que, si bien en todas las épocas esos dígitos fueron importantes, en estas son directamente tiranos. Muchos son los programas que se levantan por la falta de resultado en el corto plazo y nadie está exento de eso. Ni siquiera las grandes figuras.

Un ejemplo de esto es Luis Majul, una de las principales insignias de LN+ y que posee su propio programa en el prime time, el cual está teniendo cada vez menos audiencia según las mediciones más recientes.

¿Cuánto midió el último programa de Majul en LN+?

Según la cuenta de X denominada Rating Político, que sigue de cerca los números de los ciclos abocados a esa materia, durante la noche Luis Majul tuvo el peor rendimiento de todos, con apenas 0.6 (compartido con La Noche, de Canal 26).

Arriba quedaron Duro de Callar (Crónica TV) con 1.3; Minuto 1 (C5N) con 2.0; La Ves (TN) con 2.1 y Hora 20 (A24) con 2.3, siendo este último el que lleva adelante Pablo Rossi.

Las mediciones de la noche del 13 de octubre.

De esta manera, queda la duda plantada sobre qué hará al respecto LN+, teniendo en cuenta que ni con uno de sus referentes más trascendentales logra una buena tajada en la grilla.