Nico Occhiato rompió el silencio y habló sobre la polémica con Flor Vigna: "No"

Tras los dichos de Flor Vigna durante el stream de Martín Cirio, Nicolás Occhiato rompió el silencio y se refirió a los comentarios de la cantante.

Luego de que Flor Vigna realizara un comentario durante una entrevista con un streamer que despertó especulaciones en redes sociales sobre su relación pasada con Nicolás Occhiato, el conductor de Luzu TV decidió romper el silencio y se refirió a la polémica.

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Todo comenzó durante un streaming con Martín Cirio, en la que Vigna reconoció que en una de sus relaciones sentimentales llegó a hacerse cargo económicamente de su pareja: “Cuando he mantenido a un novio pensé en ese momento ‘es obvio que cuando él triunfe él se va a acordar de mí’. Pero no, chicas. He mantenido mucho”.

La repercusión llegó hasta el conductor, quien fue consultado por el tema durante un móvil de SQP (América TV). Ante la pregunta sobre las declaraciones de su expareja, Occhiato fue contundente al negar que esa situación haya ocurrido durante su relación: “¿Ella dijo eso de mí con nombre y apellido? Bueno, eso no pasó conmigo. No voy a opinar del tema porque no lo vi y no me puedo guiar por lo que me están diciendo ustedes, prefiero no opinar”.

La separación de Flor Vigna y Nicolás Occhiato

Flor Vigna y Nico Occhiato se separaron de forma definitiva en 2021 debido a un desgaste progresivo y diferencias en su forma de ver la vida y la pareja. Años después, el conductor habló sobre el tema y explicó que fue él quien tomó la decisión de terminar el vínculo, luego de casi siete años juntos: “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente".

Luego, señaló que el vínculo ya no era sano. Sin embargo, seguían intentando por el amor que se tenían: “Teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja. La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos”.