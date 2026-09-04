Nicki Nicole sorprendió al revelar que es militante desde chica: “Iba a todas las marchas”

Nicki Nicole confesó que cuando era adolescente asistía a varias movilizaciones y se proclamó militante durante un diálogo en Ferné con Grego.

Durante una entrevista en vivo en el stream de Ferné con Grego, Nicki Nicole sorprendió al revelar que asistía a distintas movilizaciones durante su adolescencia, entre ellas las marchas por la legalización del aborto y las relacionadas con la Noche de los Lápices.

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En ese sentido, expresó: “La Plaza San Martín, en Rosario, es una plaza que queda en el centro de Rosario y pasaban muchas cosas. Habían batallas de freestyle, también habían muchas marchas, marchabamos por, en su momento, por el boleto, por el aborto también, hemos ido por muchas cosas”.

Luego, explicó que desde su escuela de arte se incentivaba a los estudiantes a involucrarse y participar de las distintas movilizaciones: “Yo iba, si, obviamente. Yo era muy militante y nacía todo en mi escuela, yo iba a una escuela de arte, una secundaria, y promoviamos mucho también a que los estudiantes vayan a las marchas, y la noche de los lapices”.

Nicki Nicole confesó por qué se alejó de la música

Nicki Nicole estuvo un largo tiempo sin anunciar nuevos proyectos musicales. Asimismo, a través de sus redes sociales, decidió revelar el motivo de la decisión y reflexionar junto a sus miles de seguidores. En ese sentido, expresó: “Nunca me había tomado una pausa creativa en toda mi carrera y al elegir escuchar mi intuición obviamente convivía con una pelea interna entre mi ego y mis miedos”.

Nicki Nicole a través de su cuenta personal de Instagram.

Luego, explicó que durante ese tiempo pudo conectar con sus propios tiempos y encontrar nuevas motivaciones para continuar con su carrera artística. La cantante también destacó el acompañamiento que recibió de sus seguidores durante ese período: “Qué hermoso es confiar en uno mismo y darse cuenta de que vas por el buen camino cuando la vida te regala estas hermosas señales de apoyo y amor. Gracias por estar y tener paciencia, les juro que lo valdrá. Estoy trabajando mucho en darles una pieza artística con un gran mensaje”.