Nelson Castro profundizó y respondió a las críticas por sus dichos con un fuerte mensaje.

El periodista Nelson Castro volvió a referirse a la polémica que generaron sus declaraciones sobre la ciudad peruana de Chiclayo y ratificó sus apreciaciones. El periodista defendió su descripción de las condiciones de vida que encontró durante su visita y rechazó los cuestionamientos por haber utilizado la palabra "mugre".

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"Lo primero que quiero decir es en relación a lo que dije, que lo ratifico plenamente. ¿Qué dije de la gente del Perú? Agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad, educación, su predisposición para ayudarnos", explicó.

Sin embargo, distinguió esos elogios de las críticas que realizó sobre las condiciones urbanas de la ciudad. Según relató, después de una visita a la Universidad Católica de Chiclayo observó calles de tierra y sectores con deficiencias en su infraestructura. "Uno sale de la universidad de Chiclayo y en frente te encontrás con la pobreza. Calles de tierra, calles mal terminadas”, describió.

Sobre el término que desató el rechazo de distintos sectores, Castro reconoció: "Yo utilicé la palabra 'mugre' que a muchos les molestó". Y justificó su elección con una frase contundente: "Lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas".

Nelson Castro profundizó y respondió a las críticas por sus dichos con un fuerte mensaje.

La respuesta de Nelson Castro al alcalde de Chiclayo

El periodista también se refirió al enojo del alcalde de Chiclayo, quien cuestionó sus declaraciones. Castro le envió un saludo y aseguró comprender su reacción, aunque defendió su trabajo periodístico. "Nuestro trabajo es molestar", sostuvo y agregó: "Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla, limpiarla y poner luminosidad".