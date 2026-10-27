Durante la emisión de El pase entre Nacho y Nelson en Radio Rivadavia AM 630, los conductores Nelson Castro y Nacho Ortelli analizaron con dureza las bases del programa económico del Gobierno nacional. En el intercambio, los periodistas advirtieron sobre las limitaciones de sostener un esquema atado de forma exclusiva a variables financieras y monetarias para intentar resolver la crisis del país.

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La conversación comenzó a partir de una reflexión sobre la confianza y el comportamiento de las autoridades frente a las metas oficiales. En ese sentido, se planteó la metáfora del "bilardismo económico" para describir la postura de la gestión actual, que busca aferrarse a ciertos resultados puntuales sin contemplar el impacto general en el resto de la estructura social y productiva.

El dilema de la encerrona y las advertencias de los especialistas

En el aire de la emisora, Ortelli y Castro coincidieron en que el escenario actual presenta una compleja disyuntiva para el Palacio de Hacienda. Según evaluaron los periodistas, la administración se encuentra en una situación donde la inacción genera severas dificultades, pero cualquier movimiento o intervención también conlleva riesgos significativos para la estabilidad del esquema.

Para profundizar el análisis, se trajeron a colación declaraciones y conceptos vertidos en entrevistas recientes con los economistas Alberto Ades y Javier Timerman. A partir de esos antecedentes, los conductores señalaron que uno de los principales problemas del oficialismo radica en suponer que la problemática argentina puede resolverse a través de una única herramienta aislada.

"Este es uno de los problemas que tiene este gobierno. Es decir, cuando vos creés que la solución de algo tan complejo como la economía en Argentina responde a una medida", remarcó Castro durante el debate en Radio Rivadavia, al cuestionar la rigidez del planteo monetarista que predomina en el gabinete económico.

Críticas a la mirada exclusivamente financiera

El diálogo hizo foco en el argumento oficial que presenta al superávit fiscal como la respuesta definitiva a todos los desequilibrios. Si bien reconocieron el valor de dicho indicador, los periodistas subrayaron que los procesos económicos en el país responden a factores múltiples que no se corrigen de manera automática mediante el ajuste de las cuentas públicas.

"Con el superávit fiscal y todo, que es indiscutible, solucionamos todo. Y no es así, digamos. Es una cosa increíble, hay temas multicausales, es mucho más complejo, porque si no sería muy simple", argumentó Castro al aire. En la misma línea, agregó: "Decís: 'Mirá, si no gasto más un peso y se arregla la economía automáticamente'. Bueno, no funciona así, las cosas son más complejas".

En ese marco, se destacó la ausencia de un plan que contemple la actividad real y el desarrollo. "Tenés un equipo económico donde todo es lo financiero, digamos, no tenés concepto de producción, concepto de política de Estado", señalaron en la mesa de trabajo sobre la falta de incentivos para los sectores generadores de empleo y valor agregado.

La intervención del Tesoro en el mercado

Como contraste frente a la teoría oficial, en el piso recordaron las recientes intervenciones que debió llevar adelante el Gobierno en la plaza cambiaria para contener las presiones financieras. En particular, mencionaron la decisión de desprenderse de divisas para operar sobre las cotizaciones.

"Ayer el Tesoro tuvo que salir a vender dólares. Ayer hubo que vender 100 millones de dólares", recordaron al aire los periodistas, señalando que los hechos cotidianos terminan forzando medidas que contradicen la narrativa de equilibrio espontáneo.

"Cuando vos te apostás a un solo enfoque, la realidad te muestra: mirá, las cosas son más complejas que esto", concluyó Castro sobre el desenlace que enfrenta la actual conducción económica al chocar contra la dinámica del mercado.