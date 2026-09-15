Nelson Castro destrozó a Milei en vivo y le dio donde más le duele: "Hacen acordar al..."

Nelson Castro hizo una contundente crítica contra el gobierno de Javier Milei este martes 15 de septiembre por la mañana, en el programa que conduce habitualmente en Radio Rivadavia. Allí optó por resumir su mirada sobre la gestión con una comparación que sorprendió a muchos en el panel, así como también seguro lo hará en las diferentes líneas de La Libertad Avanza.

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En determinado momento, expuso que desde la presidencia están teniendo "comportamientos que hacen acordar al kirchnerismo". "Por eso digo, cuando uno ve el deterioro de la política, es fenomenal. En el kirchnerismo vos ves todos los días la permanencia de la corrupción, esto, aquello. Lo que del otro lado viene, es también todo este tipo de cosas. Todo esto, hecho para ver si se quedan en el poder. Es metodología", sostuvo.

Nelson Castro, reconocido periodista argentino.

Tras ello, deslizó: "Como decía Perón, enaquella elección donde se está votando, pregunta como van las elecciones y le dicen 'los conservadores 25, los radicales 28, los de la izquierda 30'. Y entonces uno pregunta '¿y los peronistas?'. 'Ah no, querido, peronistas somos todos'. No somos todos peronistas, pero hay mucho peronismo en la República Argentina, por eso estamos como estamos".

La crítica de Nelson Castro a Milei por el discurso sobre Malvinas

Otro de los señalamientos recientes del reconocido periodista al jefe de Estado fue en torno a la cadena nacional sobre Malvinas. En ese sentido, el conductor había manifestado que existe una coincidencia social amplia respecto del reclamo argentino por la soberanía de las islas, pero cuestionó que esa unanimidad no se traduzca en una política de Estado sostenida. "Esto es humo dado con un tema muy sensible para los argentinos, sobre el cual hay unanimidad absoluta", afirmó y sentenció: "No se traduce en políticas de continuidad por parte de la dirigencia política argentina, que busca en el tema Malvinas sacar un rédito, como lo busca este gobierno".