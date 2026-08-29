Nancy Pazos advirtió el terrible problema que va a dejar Milei cuando se vaya: "Ni el próximo Gobierno va a poder"

La periodista Nancy Pazos lanzó un contundente análisis en su editorial en C5N respecto a las intenciones del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei con la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA), advirtiendo que la medida busca dejar "atornillados" a funcionarios clave para la gestión posterior.

Durante su intervención en la pantalla de C5N, Pazos cuestionó el discurso de "orden" y austeridad que intenta vender el oficialismo y puso la lupa sobre lo que realmente se esconde detrás de los cambios normativos impulsados para la autoridad monetaria.

"El Banco Central ya no le va a prestar plata al Estado. ¿Qué suena eso? Suena a orden. El problema es lo que hay debajo de ese cartel y de ese supuesto orden", comenzó explicando la conductora, para luego profundizar sobre el verdadero objetivo detrás de la reforma.

El blindaje a Santiago Bausili

Pazos remarcó que el proyecto establece condiciones prácticamente imposibles de revertir para remover a las autoridades de la entidad, beneficiando directamente a los colaboradores más cercanos del ministro de Economía, Luis Caputo.

"Primero, la reforma blindó a la gente de Caputo adentro del Banco Central. Para sacar a un director ahora hace falta el voto de los dos tercios en las dos cámaras del Congreso. Un número que ningún gobierno junta ni en sueños", advirtió.

En ese sentido, la periodista apuntó directamente contra la figura del titular del BCRA: "¿A quién blinda ese número imposible? A Santiaguito Bausili, el socio de toda la vida de Toto Caputo".

Finalmente, Nancy Pazos lanzó un duro pronóstico sobre las consecuencias que tendrá esta maniobra política una vez que concluya el mandato de Javier Milei. "Mientras gobiernan, deciden todo. El día que se vayan, van a dejar a su gente atornillada ahí adentro, con un candado que ni el próximo gobierno con mayoría propia va a poder abrir", concluyó.