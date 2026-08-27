Nacho Ortelli se la pudrió a Luis Caputo en vivo: "Le falta..."

Luis Caputo generó un gran repudio en los medios de comunicación tras uno de sus tuits más recientes, donde pidió la creación de una ley que sancione a periodistas. No solo fue criticado por los periodistas y canales en el paroxismo de la oposición, sino que también le soltaron la mano los más cercanos.

Ejemplo de ello fue el comentario que hizo al respecto Ignacio Ortelli durante su programa en Radio Rivadavia, donde cuestionó la solicitud del ministro de Economía y hasta lo comparó con el kirchnerismo.

El tuit de Caputo contra el periodismo.

¿Qué dijo Ignacio Ortelli sobre Luis Caputo?

"Una pena realmente que Caputo suba la apuesta. Una persona que, desde el punto de vista técnico, durante la gestión de Macri fue duramente atacado por el kirchnerismo. Un sector del periodismo independiente lo ha defendido. Sin embargo, hoy la respuesta de Caputo es redoblar, aún cuando él en privado manifiesta recaudos; reparos y cautela respecto al escenario político, la virulencia con la que después hace algunas propuestas", expuso primeramente el trabajador de prensa.

En ese sentido, hizo mención al posteo del funcionario en redes: "¿Qué quiere? ¿La ley de medios, Luis Caputo? ¿Qué quiere el ministro de Economía? Le falta ir a abrazar a Cristina y pedir Ley de Medios. Le falta ir a San José, abrazarla a Cristina y decir, 'bueno, ¿saben qué? Hay que expropiar Clarín, hay que meter presos periodistas'".

Tras esto, señaló una virtud que tuvo la expresidenta en su debido momento: "Insisto, y en honor a la verdad, Cristina sacó el hecho de que se pueda iniciar acciones por calumnias e injurias contra los periodistas". "Si esta es la propuesta, si hay reelección de Milei, ¿qué van a poner? ¿Una ley mordaza? ¿Qué quieren hacer?", concluyó picante.