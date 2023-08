Tras una gira promocional por México y España, Ruggero anuncia su regreso a los escenarios porteños

El cantante,compositor y actor italiano Ruggero, quien participó en tiras televisivas como "Violetta", "Soy Luna" y “Argentina, tierra de amor y venganza”, anunció una presentación para el 8 de octubre en Niceto Club, a donde llegará con algunas de sus canciones más recientes como "Cero Drama", "Morocha" y "Mi una en 1M".

Luego de una reciente gira promocional por España y México y mientras sigue estrenando nuevas canciones, Ruggero confirmó su vuelta a los escenarios porteños tras su paso del año pasado por el Teatro Ópera de la calle Corrientes, donde presentó oficialmente su segundo álbum "Volver a cero".

“Hacer música siempre fue mi sueño desde chiquito y aunque se desvió un poquitito el camino hacia la actuación porque quizás todavía no me sentía como para poder vivir un camino más solitario, siento que aquello fue una preparación para todo lo que estoy viviendo ahora”, confesó el artista, en una entrevista con Télam, antes de aquella presentación.

Nacido como Ruggero Pasquarelli en la ciudad de Pescara el 10 de septiembre de 1993, lanzó su carrera profesional en 2010 al participar en la cuarta temporada de la versión italiana del programa “X Factor” donde logró clasificarse sexto sobre 80 mil candidatos y luego condujo dos programas para la RAI: “Cartoon Magic” y “Social King”.

Fue a partir de 2011, cuando fue fichado por la escudería Disney y devino en protagonista de la serie “In tour”, que animó el envío “Get the Party” y un año más tarde fue enviado a la Argentina para asumir a "Federico" como coprotagonista de “Violetta”, junto a Tini Stoessel.

El suceso mundial de la tira la llevó a tener tres temporadas televisivas y cinco giras planetarias con unos 400 shows y, casi de inmediato, Ruggero fue convocado para ser “Matteo” en “Soy Luna”, que también brilló otras tres temporadas televisivas y acumuló 200 shows en escenarios diversos.

Más allá del universo Disney, le tocó ser “Toro” en “Argentina, tierra de amor y venganza”, de eltrece, y "June" en "Supernova", de estreno el mes pasado en Amazon Prime Video; y tras lanzar exitosas canciones como “Probablemente”, “Puede”, “Bella”, “Dos extraños”, “Mil Razones” y “Úsame”, en 2021 se lanzó musicalmente con un disco con su nombre.

“Viniendo de tantos años de Disney y por estar componiendo durante la pandemia, sentí que hubo un montón de limitaciones a la hora de componer y a la hora de grabar el álbum, pero al mismo tiempo también como que quizás no quería asustar de primera sino que quería armar como un puente con el público que me venía siguiendo y no hacer un quiebre de una”, reflexionó Ruggero sobre un camino solista.

Con información de Télam