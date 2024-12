Jujuy: clausuran una feria y denuncian que 500 familias se quedan sin trabajo

A pocos días de la celebración de la Navidad, más de 500 familias se quedarán sin trabajo debido a la clausura de la Feria Productora en San Salvador de Jujuy, que abastece de frutas y verduras a varios comerciantes y pobladores, y que conforma el polo comercial de Coronel Arias.

Por decisión del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Eduardo Jorge, y a través de la ordenanza municipal, se prohibió la instalación de un mercado de frutas y verduras que brinda trabajo y alimentos a más de 500 familias de manera directa e indirecta, por lo que calculan que en total hay unas 2.000 personas afectadas.

Entre otros argumentos, la intendencia afirmó que la ciudad no posee “infraestructura vial que pueda soportar el abastecimiento de ferias de carácter mayorista y la instalación de alguna de ellas en la zona claramente generaría un quebrando irreversible a los mercados municipales y al comercio de abastecimiento de la población”.

“Es una ordenanza municipal completamente dirigida a nuestra feria. No quieren que haya ningún mercado que no sea municipal en todo el valle de Jujuy. El intendente argumenta que no hay calles preparadas cuando estamos ubicados sobre la Ruta Nacional 9. El polo comercial de Coronel Arias está en riesgo”, afirmó Hugo José Dori, administrador general de la Feria Productora.

La fruta y verdura que se comercializa en la Feria Productora abastece a varios mercados minoristas como la Feria Jujuy y el Centro de Compras Mega Mall.

Los feriantes denuncian que la intendencia "no respeta los tiempos de la justicia"

La administración de la feria de Coronel Arias apeló la ordenanza ante la Justicia de Jujuy, que dictó una sentencia que quedó firme y que indicó que es legal la instalación del mercado, ya que funciona desde el 2021 y la normativa municipal es del año 2023.

“Tenemos sentencia firme del juez y ahora estamos esperando que resuelva el Tribunal Superior de Justicia. Hicimos todo lo posible por vía legal y administrativa para obtener una habilitación y nos lo niegan por una ordenanza municipal, lo que demuestra la manipulación del municipio en el Concejo Deliberante”, expresó Dori.

El administrado fue categórico al mencionar que las autoridades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de su intendente, “no están respetando los tiempos de la justicia” y expresó que los funcionarios municipales “actúan con total impunidad avasallando leyes y necesidades del pueblo”.