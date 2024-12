El Gobierno decidió que no convocará a extraordinarias en diciembre y expuso una fuerte interna con Adorni

El Gobierno de Javier Milei decidió finalmente que no habrá a sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre. Solo analiza, y aún no está confirmado, convocarlas en los meses de enero y febrero. Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado y publicado el temario y las fechas. Pero ahora, lo desmintieron los hechos y generó una serie de reproches internos en los ministerios. El llamado a sesiones lo tumbó un importantísimo funcionario de Milei. En estricto off, fue contundente ante El Destape: "No va a haber sesiones en diciembre". Como diría Adorni: "Fin".

Hace exactamente una semana, el vocero había tuiteado sorpresivamente. "Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente: Reforma electoral, Reforma política, Juicio en ausencia, Ley anti mafia, Viajes del presidente, Reforma de los fueros de la política. Fin".

Según explicaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape, el vocero presidencial había participado el miércoles pasado de una reunión junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem y otros integrantes del Gobierno. De ese encuentro, donde se trató el tema sesiones, salió inmediatamente con ese tuit. Al día siguiente, nadie podía confirmar en Balcarce 50 los datos que había anticipado Adorni. Y hasta se barajaba con que no haya extraordinarias. Muchas dudas.

Al comienzo de esta semana, en los despachos de la Rosada comenzaron a cuestionar aquel tuit de Adorni. "Vayan a preguntarle a él por qué tuiteó eso", fue una de las frases. Otras, fueron más duras: "No sabemos aún por qué se mandó así". Mientras que otras ya son irreproducibles. Por su parte, el vocero, enterado de los cuestionamientos internos, también mostró enojo contra algunos integrantes del Gobierno. Finalmente, hoy en Casa Rosada confirmaron que no habrá extraordinarias en diciembre y el portavoz, quedó expuesto.

Adorni viene hace tiempo sacándose chispas con el "aparato de comunicación blue" que funciona en la Casa Rosada, conducido por el asesor Santiago Caputo, Daniel Parisini (Gordo Dan) y el diputado provincial Agustín Romo. Hay entre el vocero y los Caputo boys, una lucha de egos y cruces por filtraciones de informaciones en off de un lado y otro como también por cómo se comunican las novedades de Gobierno. A eso se le suma una disputa que está creciendo entre el karinismo y el caputismo, por la puja de cara a las elecciones 2025.

El vocero forma parte del armado de Karina Milei. De hecho, hoy viajaron juntos a Paraguay a la sede de Conmebol. Del otro, lado, Caputo arma junto a los jóvenes líderes de los trolls libertarios el aparato "Fuerzas del Cielo", el famoso "brazo armado".

Según pudo saber El Destape, a Karina Milei no le gustó ni el acto de los jóvenes libertarios ni el mensaje. Con Sebastián Pareja en la Provincia, la hermana del Presidente arma en ese distrito, y con Adorni candidato, quiere poner un pie fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no todo está cerrado aún. Mientras, Santiago Caputo teje y cranea en los dos distritos clave para 2025. Piensa en Patricia Bullrich para CABA y hace días se reunió en su despacho en Rosada con Diego Santilli, quien podría ir para PBA en lugar del ya anunciado José Luis Espert.

Por ahora, hay solo un ruido silencioso entre Karina y Caputo. El "Triángulo de Hierro" está firme. Pero 2025 será un desafío para la relación entre la hermana de Milei y el cerebro libertario.