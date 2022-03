"No me gusta encasillarme en nada", afirma Lara91k

La artista Lara91k charló con Télam sobre las razones por las que no se siente una referente de la escena urbana.

-Télam: ¿Por qué siempre renegaste con lo de ser una referente para los artistas del mundo del trap?

-Lara91k: A mí lo que me pasó es que yo realmente era fanática del hip-hop y el trap, de la música de Blood Orange, Frank Ocean, Tyler The Creator. Realmente era una niña fanática. Y pasó que me crucé con Roque (Ferrari), con el que pude compartir los mismos gustos, hablar de los mismos artistas, y así empezamos a hacer música juntos como Coral Casino. Y empezamos a hacer esta música, pero nos salió como el orto, porque nos terminó saliendo otra cosa pero para bien. Nos salía eso porque éramos dos niños produciendo en un living. Después pasó que empezó a explotar el género en Argentina, aunque no era el mismo trap que yo escuchaba. Y hubo una sensación de rechazo mía con el género en ese momento. Por eso no me gusta que me digan que soy trap, porque soy alguien que escuchó toda la vida Stevie Wonder, Sublime, Blink 182, una mezcla gigante, y me sentía atrapada dentro de cómo me querían clasificar. Cuando no existía esa música acá, decían que hacíamos indie, y después nos empezaron a decir que éramos trap. Y entiendo que por el uso de ciertas herramientas, se nos haya asociado con eso, pero yo no soy una artista trap. Me visto urbano, sí, pero me visto así desde chiquitita como se ve en la tapa de este disco.

-T: Tanto en Coral Casino como en “Como antes” los géneros se vuelven hasta irreconocibles.

-L: No me gusta encasillarme, porque de pronto quizás mañana saque un disco de bossa nova, ni idea. Mi carrera musical va a ir para donde me lleve. Igualmente, amo la escena y amo que se haya empezado a consumir y haya explotado porque eso hace que me escuchen a mí y que haya un público que pueda entender lo que hago.

-T: ¿Es posible una vuelta de Coral Casino?

-L: Hace un tiempo no hubiese podido responder esta pregunta así, pero la verdad es que sí. En su momento necesitamos cortar un poco el vínculo después de estar mucho tiempo juntos. Yo necesitaba hacer mi música y él la suya. Y fue muy orgánico lo de seguir cada uno por su lado, aunque siempre acompañándonos y hablando. Ahora mismo tengo deseos de volver a hacer algo real, como sacar un tema de Coral o hacer una colaboración con nuestros nombres solistas. Recién después de haber sacado este disco que para mí era re importante y me lo debía, puedo volver a pensar en una vuelta. Tenemos tres discos guardados, millones de canciones increíbles. En algún momento se va a dar. Yo lo re admiro y él a mí, y hay una conexión musical y un amor muy fuerte entre los dos.

