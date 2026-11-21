Una noticia de mucho dolor llegó al mundo del espectáculo en las últimas horas. Murió el padre de la hija de una ex Gran Hermano, y su familia pidió respeto en un momento muy delicado. La noticia reavivó, además, una historia de conflictos que se había hecho pública años atrás.

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Quiénes son

Se trata de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado, que murió el martes 17 de noviembre de 2026. La noticia trascendió públicamente el 20 de noviembre. Quien la confirmó fue Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, ante la consulta de sus seguidores. “Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes. Obviamente siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso”, escribió.

Falleció el padre de la hija de Maypi Delgado.

Sobre las circunstancias, la comunicadora fue prudente. “Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles”, explicó.

El mensaje de Maypi Delgado

Delgado publicó un mensaje breve. “Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y por favor les voy a pedir q tengan mucho respeto. [Mi hija] necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general”, escribió.

El contexto

La pareja se había separado en octubre de 2022, apenas un mes después de anunciar el embarazo. Su hija nació el 15 de abril de 2023 en Mar del Plata, y él estuvo presente en el parto. Con el tiempo, el vínculo estuvo marcado por conflictos que se hicieron públicos.

En julio de 2024, Delgado denunció públicamente, en sus redes, haber sufrido maltrato psicológico durante el embarazo. “¡Viví maltrato psicológico durante todo el embarazo! ¡Me molestó durante 8 meses sin parar!”, escribió entonces. También habló de dificultades con la manutención y con los permisos de viaje. Se trata de su relato, y no hay una versión de él.

El posteo de Maypi Delgado sobre la muerte de su ex.

Un momento de respeto

Con una nena en el centro de la historia y una familia que atraviesa un duelo, el pedido de Maypi es claro: respeto. Por ahora, el ambiente del espectáculo acompaña con silencio, mientras la familia atraviesa el momento más difícil.