El desesperado pedido en redes sociales de una ex figura de Gran Hermano: "Por favor"

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo que se realizó este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y recurrió a las redes sociales para intentar recuperarlo. El ex participante de Gran Hermano explicó que el teléfono era una herramienta fundamental para su trabajo y que, además, guardaba allí videos personales de sus abuelos fallecidos.
Ante la imposibilidad de acceder a su cuenta desde su propio teléfono, Emma Vich ingresó a Instagram desde el dispositivo de su pareja, Nico Suar, y contó lo sucedido. "Me robaron mi celular en la Marcha del Orgullo, por favor les pido que me lo devuelvan. Es mi herramienta de trabajo y además no pude hacer el respaldo, tengo videos de mis abuelos (que no están conmigo) y los veo cuando más los necesito", escribió.
En otro mensaje, intentó llevar tranquilidad a quien pudiera tener el aparato y pidió que se comunicara con su pareja. "Háblenle a Nico, el que lo tenga, no va a pasar nada. No lo voy a denunciar. Tengo mucha información, videos de mis abuelos que fallecieron. Necesito mi celular", expresó.
La situación también le generó preocupación por su situación económica. "Ojalá pueda aparecer, estoy re triste. Voy a estar incomunicado, no tengo un peso para volver a comprarme ese celular, con el que yo trabajaba", agregó.
El pedido desesperado de Emma Vich
Más tarde, el ex Gran Hermano volvió a publicar un mensaje y ofreció una alternativa en caso de que la persona que tiene el teléfono no quiera devolverlo: "Les pido si no quieren devolver el celu, que me pasen los videos de mis abuelos que son del 2018 acá”.