El desesperado pedido en redes sociales de una ex figura de Gran Hermano: "Por favor"

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo que se realizó este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y recurrió a las redes sociales para intentar recuperarlo. El ex participante de Gran Hermano explicó que el teléfono era una herramienta fundamental para su trabajo y que, además, guardaba allí videos personales de sus abuelos fallecidos.

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Ante la imposibilidad de acceder a su cuenta desde su propio teléfono, Emma Vich ingresó a Instagram desde el dispositivo de su pareja, Nico Suar, y contó lo sucedido. "Me robaron mi celular en la Marcha del Orgullo, por favor les pido que me lo devuelvan. Es mi herramienta de trabajo y además no pude hacer el respaldo, tengo videos de mis abuelos (que no están conmigo) y los veo cuando más los necesito", escribió.

En otro mensaje, intentó llevar tranquilidad a quien pudiera tener el aparato y pidió que se comunicara con su pareja. "Háblenle a Nico, el que lo tenga, no va a pasar nada. No lo voy a denunciar. Tengo mucha información, videos de mis abuelos que fallecieron. Necesito mi celular", expresó.

La situación también le generó preocupación por su situación económica. "Ojalá pueda aparecer, estoy re triste. Voy a estar incomunicado, no tengo un peso para volver a comprarme ese celular, con el que yo trabajaba", agregó.

Emma Vich hizo un desesperado pedido en redes sociales.

El pedido desesperado de Emma Vich

Más tarde, el ex Gran Hermano volvió a publicar un mensaje y ofreció una alternativa en caso de que la persona que tiene el teléfono no quiera devolverlo: "Les pido si no quieren devolver el celu, que me pasen los videos de mis abuelos que son del 2018 acá”.