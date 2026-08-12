Murió en su casa: dolor por la muerte de un actor que brilló en la década del '90

Un famoso actor falleció a los 94 años en las inmediaciones de su casa y aún las causas oficiales de su muerte no fueron confirmadas.

La figura histórica de la industria cinematográfica y televisiva Jon Cypher falleció el pasado 3 de agosto, a los 94 años, en su residencia de Central Point, en el estado de Oregón, Estados Unidos. La noticia fue confirmada a través de distintos medios especializados, que destacaron la extensa trayectoria que construyó el actor a lo largo de más de cinco décadas.

Sin embargo, las causas oficiales de su muerte aún no fueron dadas a conocer públicamente. Su fallecimiento se produjo en su hogar y, según los reportes difundidos, estuvo acompañado por su esposa, Carol Rosin, con quien llevaba 40 años de matrimonio. En las horas posteriores a la noticia, distintos medios recordaron sus principales trabajos y repasaron una carrera que atravesó la televisión, el cine y el teatro.

Uno de sus papeles más importantes fue el de Fletcher Daniels en la mítica serie Canción triste de Hill Street (Hill Street Blues), donde interpretó al jefe de policía durante toda la emisión de la serie, entre 1981 y 1987. El personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de su trayectoria y le permitió adentrarse dentro de la televisión estadounidense.

Quién era Jon Cypher

Jon Cypher nació en Nueva York el 13 de enero de 1932. Asistió a la Escuela Secundaria Erasmus Hall en Flatbush Avenue y luego al Brooklyn College, donde se graduó en 1953. Luego, en 1958, debutó en Broadway y regresó a la ciudad del teatro musical en 1961 para ser suplente y luego reemplazar a Patrick O’Neal como el reverendo T. Lawrence Shannon en la producción original de "La noche de la iguana" (The Night of the Iguana) de Tennessee Williams.

Jon Cypher en una escena de Valdez Is Coming.

Asimismo, apareció en series de gran éxito como Dallas, Dinastía, California, Hospital General y Santa Bárbara. A lo largo de su extensa trayectoria, también participó en producciones como Bonanza, Walker, Texas Ranger y Ley y orden. En el cine, tuvo papeles destacados en películas como Masters del universo, Combustión espontánea y Strictly Business, que se sumaron a una carrera marcada por su versatilidad y por su presencia en las pantallas.