Murió de un ataque de asma: dolor por la inesperada muerte de una querida actriz a sus 46 años

El mundo del espectáculo quedó consternado tras conocerse la muerte de Christy Knowings, actriz y comediante estadounidense, a los 46 años. La noticia fue confirmada por TMZ este jueves y generó una ola de mensajes de despedida de excompañeros y seguidores.

Un desenlace fulminante

Todo comenzó el viernes 7, cuando Christy sufrió un ataque de asma que derivó en un daño cerebral severo. La actriz fue internada de urgencia y conectada a un respirador artificial en un hospital de Los Ángeles. Durante cuatro días, su familia sostuvo la esperanza de una recuperación, pero los médicos no encontraron señales alentadoras.

Christy Knowings murió a los 46 años.

El martes 11, ante el diagnóstico irreversible, sus seres queridos debieron tomar la decisión más difícil: desconectar las máquinas que la mantenían con vida. Christy falleció ese mismo día, rodeada de su familia.

De Nickelodeon a Sesame Street

Christy había debutado como actriz en 1994, en la serie New York Undercover. Pero el salto a la popularidad llegó con All That, el histórico programa de sketches de Nickelodeon, donde participó en más de 30 episodios entre 1997 y 2000.

Aquel elenco fue una verdadera usina de futuras estrellas: compartió pantalla con Kenan Thompson —hoy referente de Saturday Night Live—, Nick Cannon y Amanda Bynes, entre otros nombres que luego explotarían en la industria del entretenimiento.

Más adelante, entre 2008 y 2011, Christy sumó tres apariciones en Sesame Street, en las que compartió elenco con su hermano gemelo, Chris Knowings. Su vínculo artístico con él fue una constante a lo largo de su carrera.

Una artista de múltiples facetas

Lejos de quedarse solo con la actuación, Christy también incursionó en la música. En 2020 lanzó "To the World", un sencillo de estilo folk que reflejó otra faceta de su costado creativo.

Christy Knowings sufría de asma desde pequeña.

Tras conocerse la noticia, Kenan Thompson —uno de sus compañeros más recordados en All That— la despidió con un mensaje sin filtros en sus redes: "Esto fue muy duro. Descansá en paz, Christy. Jamás me habría imaginado este día". El actor la recordó como una persona auténtica y una de las más divertidas que conoció.

La partida de Christy se suma a otra pérdida reciente dentro del universo de All That: en enero de este año había muerto Kianna Underwood, otra exintegrante del programa, tras un episodio de tránsito en Brooklyn. Esta seguidilla de despedidas profundizó la conmoción entre quienes crecieron viendo el ciclo. Familiares y excompañeros coincidieron en describir a Christy como una persona talentosa, profesional y muy querida por quienes trabajaron a su lado.