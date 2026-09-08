El periodista Adrián Murano analizó al aire de El Destape una reciente publicación realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X, en la que difundió una fotografía para mostrar un centro comercial repleto de personas.

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El conductor advirtió sobre la falta de reparos a la hora de compartir información no verificada y recordó que esta práctica ya se había visto en etapas anteriores. Murano repasó el mensaje exacto que publicó el mandatario junto a la imagen: "Shopping Soleil... ¿Esto es inteligencia artificial o alguien está mintiendo mucho (las basuras de los micrófonos -95%- o los chantas de las encuestas berretas)... CIAO!".

A partir del posteo de Milei, los propios usuarios de la plataforma digital comenzaron a revisar en detalle la fotografía para corroborar si se trataba de una escena real o de una creación digital. En ese proceso, detectaron notorias inconsistencias visuales que dejaron en evidencia el uso de herramientas de generación artificial.

Entre las anomalías más llamativas se destacó la figura de una mujer con tres extremidades superiores: "Dos para llevar el carrito y una tercera para llevar a la nena a upa", describió Murano, remarcando que se trataba de una imposibilidad anatómica visible a simple vista.

Asimismo, los usuarios identificaron otros errores groseros en la composición, como carteles comerciales con tipografías y leyendas completamente incomprensibles, extremidades deformadas y personas que presentaban dos pies derechos. Estas fallas expusieron de manera inmediata que la postal no correspondía a un registro fotográfico auténtico del establecimiento.

El análisis técnico que confirmó la falsedad

Para determinar con precisión el origen de la imagen, intervino el especialista en tecnología Maximiliano Firtman, quien sometió el archivo a plataformas digitales diseñadas para evaluar la autenticidad y el nivel de intervención algorítmica en contenidos visuales.

El resultado del peritaje tecnológico arrojó que la fotografía publicada por el mandatario tiene un 72% de probabilidad de ser fake. "Es decir, un bochorno, una vergüenza, como dice Firtman, es absolutamente increíble", sentenció Murano sobre el dictamen que confirmó la manipulación digital.

El impacto del algoritmo y la estrategia política

Más allá de la desmentida técnica, Murano reflexionó sobre el efecto real que generan estas publicaciones en la opinión pública y el alcance que logran antes de ser refutadas. El periodista planteó la incógnita de cuántos usuarios llegaron a enterarse de la falsedad de la imagen frente a la cantidad de personas que la dieron por verídica.

En ese sentido, el conductor explicó que este tipo de estrategias comunicacionales no persigue convencer a la totalidad de la sociedad, sino consolidar la adhesión de determinados sectores. "El algoritmo no busca el 100% de aprobación", remarcó, y comparó el mecanismo con la lógica de una campaña electoral tradicional, donde el objetivo principal radica en asegurar el porcentaje necesario para mantener la confianza de los propios votantes y de aquellos que dudan en renovar su respaldo al Gobierno.