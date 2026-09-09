Muerte de Chiche: cómo fue la emotiva despedida de Chiche en Crónica TV

Tras encontrarse internado por unas horas en el Sanatorio Mater Dei a causa de problemas respiratorios, se conoció que Samuel "Chiche" Gelblung murió a los 82 años de edad. La noticia sobre el fallecimiento del periodista y reconocido conductor se conoció esta mañana del 9 de septiembre. Crónica TV, donde desempeñaba tareas hasta la actualidad, lanzó una emotiva despedida.

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El canal de las famosas placas, cerca de las 7.30 hs de este miércoles, cortó repentinamente una noticia de policiales. "Silencio", pidió el conductor detrás de cámaras. Y la placa negra, junto al "Murió Chiche", no tardó en aparecer acompañado de un emotivo y respetuoso silencio.

"Murió Chiche Gelblung. Nuestro compañero, maestro, leyenda del periodismo argentino. Una figura tan emblemática, tan querible. La peleó tanto, luchó tanto, que esta vez no pudo. Estaba internado peleándola, se había deteriorado su estado de salud... Lamentablemente, partió nuestro querido Chiche", manifestó el conductor, Gustavo Chapur, claramente conmovido.

Así lo despidió Crónica TV

"Chiche para siempre" fue uno de los principales lemas del canal tras conocerse la noticia del triste fallecimiento del periodista.

"Hemos aprendido tanto aquellos que hemos tenido el privilegio, la suerte, de haber laburado un poquito al lado suyo, de haber absorbido un poquito de su enseñanza y sabiduría... Un tipo muy autodidacta. Hablar con él era un lujo, sabía de todo. Era un tipo tan leído, tan viajado, tan culto y tanta creatividad. Nos deja un verdadero maestro", completó Chaupur.

Cabe señalar que no era la primera vez en el último tiempo que Gelblung atravesaba un momento delicado en relación a su salud. Meses atrás, el conductor debió ser ingresado a la terapia intensiva del mismo sanatorio por un cuadro de insuficiencia cardíaca y complicaciones vasculares en sus extremidades. A pesar de las advertencias y pedidos de reposo de sus médicos, el referente periodístico suele priorizar el aire y su rutina laboral, volviendo al trabajo rápidamente tras cada alta.

La histórica carrera de "Chiche" Gelblung

Nacido en 1944, Gelblung se inició en los medios en el año 1966, a los 22 años de edad, cuando arrancó a trabajar en Revista Gente. A lo largo de su carrera, destacó por su recorrido en ámbitos relacionados a la política, los policiales y, más tarde, en el espectáculo. En este último ambiente, incursionó con el pseudónimo de Mariano Ovejero, al lanzarse como cantante de tango en La Botica del Ángel​.

En esa misma época, y con el mismo nombre, Gelblung inició su carrera como corresponsal de guerra en la Guerra de los seis días en el año. En este mismo rol se mantuvo hasta el 2026, donde, incluso a su avanzada edad, fue a cubrir la Guerra de Ucrania y Rusia y el conflicto entre Israel y Palestina. A lo largo de sus años en los medios, se desempeñó tanto en gráfica, como en radio y televisión. En estos tres ámbitos realizó trabajos destacados.

Luego de dirigir la Revista Gente, y trabajar como columnista en La Nación y Ámbito Financiero, "Chiche" incursionó en sus propios medios. En octubre de 2006, fundó el diario digital Minuto Uno.​ Asimismo, también fundó, para competir en los primeros puestos, el diario digital DiarioVeloz.com. Diez años más tarde, y como uno de sus últimos proyectos, nació InfoVeloz, otro portal web.

Sobre su trayectoria en televisión, hizo un paso por la mayoría de los principales canales. Su primera experiencia fue en 1990, cuando debutó en El Nueve con el magazine Memoria. Fue en este mismo ciclo, pero en el año 1995, que se realizó el histórico programa en donde le realizaron una "autopsia" a un extraterrestre. El programa terminó en 2002 y hasta el 2009 estuvo alejado de la pantalla chica, pero en este último año regresó a la televisión en El Trece. Finalmente, en el 2013 volvió a El Nueve, para luego tener un paso por C5N y finalizar su carrera televisiva en Crónica TV, en donde desempeñó tareas hasta el día de su fallecimiento.