Motionless in White en Argentina 2027: cuándo es, dónde toca y cómo comprar las entradas

La reconocida banda estadounidense de metalcore vuelve a Buenos Aires tras más de una década de espera.

Motionless in White confirmó su esperado regreso a Argentina en el marco de su gira The Come To Latin America Tour. El quinteto originario de Scranton, Pensilvania, pisará nuevamente suelo porteño tras más de diez años de ausencia para celebrar más de dos décadas de trayectoria y repasar los mejores éxitos de su discografía, incluido su trabajo Decades.

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El show promete ser una fiesta llena de potencia visual y sonora, marcando el reencuentro de la banda con un público local que venía pidiendo su vuelta a gritos. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber sobre la fecha, el recinto y la venta de entradas.

La reconocida banda estadounidense de metalcore vuelve a Buenos Aires tras más de una década de espera.

¿Cuándo y dónde toca Motionless in White en Argentina?

La cita para ver a la banda liderada por Chris Motionless será el próximo 3 de marzo de 2027 en el C Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita (Av. Corrientes 6271, CABA).

La reconocida banda estadounidense de metalcore vuelve a Buenos Aires tras más de una década de espera.

Entradas para Motionless in White: fechas de venta y beneficios

Los tickets se podrán adquirir de forma digital a través de la plataforma Passline. La venta se llevará a cabo en dos etapas durante el viernes 30 de octubre:

Preventa Fan: arrancará a las 10:00 hs . Para acceder, los fanáticos deberán ingresar el código exclusivo distribuido por la banda en sus canales oficiales y redes sociales.

Venta General: se habilitará el mismo viernes a partir de las 12:00 hs para todo el público.

Además, quiénes sean clientes del Banco Galicia tendrán el beneficio exclusivo de abonar sus entradas en hasta 6 cuotas sin interés.