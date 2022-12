Morrissey y un fin de año con decepciones

Morrissey afronta un fin de año en el que su anunciado último disco, "Bonfire of Teenagers", acumula decepciones: Miley Cyrus no será parte de un álbum cuya fecha de salida es incierta, luego de que el exvocalista de The Smiths fuera desvinculado del sello que lo editará.

Según publicaciones en su sitio web, replicadas por Variety, el autor de "Margaret on Guillontine" escribió que Cyrus pidió que quitaran su participación en "I am Veronica", tema que grabaron juntos hace dos años.

Además, anunció su salida de Capitol Records y de la agencia de representantes Maverick/Quest, lo cual deja en pausa tanto las posibles giras del británico como el lanzamiento de su última producción.

"Su destino está exclusivamente en manos de Capitol Records (Los Ángeles)", había escrito Mozz en noviembre en su sitio web. El álbum, decimoquinto de su carrera solista, tenía fecha de lanzamiento en febrero de 2023, dos años y medio más tarde que "I Am Not a Dog in Chain".

Al momento, no se sabe los motivos tanto de su alejamiento de la discográfica y los representantes, como tampoco de la negativa de Cyrus para que aparezcan sus voces en la canción.

Con información de Télam