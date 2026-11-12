La periodista Morena Beltrán sorprendió a sus compañeros de ESPN F90 al confirmar que tiene planificado casarse a fin de año con el futbolista Lucas Blondel, en un momento televisivo que desató bromas y comentarios en el estudio de ESPN.

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El tema surgió mientras el panel comentaba la realización del evento Parense de Manos y especulaba sobre qué figuras del medio podrían animarse a subirse a un cuadrilátero. En medio de los intercambios encabezados por el conductor Sebastián Vignolo y los aportes de Diego "Chavo" Fucks, la comunicadora explicó por qué no podría formar parte de una velada de combate.

La propuesta de pelear y la revelación sobre la boda

Durante la conversación sobre posibles contrincantes en el ring, Beltrán admitió que la propuesta de participar estuvo en evaluación. "Yo lo estoy pensando, lo considero", señaló la panelista ante la sorpresa del resto de los integrantes del programa, quienes de inmediato le consultaron contra quién tenía previsto enfrentarse.

Sin embargo, la periodista descartó la idea al remarcar el conflicto de fechas y las consecuencias físicas de un combate. "Pasa que imaginate, la pelea es el año que viene, es en diciembre y va a coincidir con mi fecha de casamiento. Entonces sería extraño que yo llegue con la nariz rota, por ejemplo", disparó, generando asombro unánime en el piso.

La declaración descolocó a Vignolo y a sus colegas, quienes desconocían por completo los planes nupciales. "¿Cómo lo del casamiento? ¿Cuándo te casás?", repreguntó el conductor para obtener más precisiones sobre la fecha y los preparativos de la celebración.

El calendario deportivo y los tiempos de la organización

Frente a las consultas de la mesa, Beltrán confirmó que el enlace no se llevará a cabo durante este ciclo, sino que fue postergado para el siguiente. "Me voy a casar el año que viene, no hay una fecha pero va a ser a fin de año", puntualizó, al tiempo que remarcó lo complejo que resulta coordinar el evento con los compromisos del calendario: "No llegaba con el mundial a organizarlo, chicos, no es fácil organizar un casamiento".

Ante las bromas del panel sobre cómo se resolvió el momento del festejo y si Lucas Blondel formó parte de la decisión, la periodista remarcó que las fechas disponibles están directamente ligadas al receso del fútbol profesional. "Es diciembre, sí o sí tiene que ser diciembre porque en otro momento del año no puede", explicó con relación a los tiempos de descanso y las obligaciones del gremio deportivo.

La experiencia de Chavo Fucks y el cierre de la charla

El debate sobre las exigencias que imponen las temporadas deportivas motivó a Fucks a compartir una vivencia personal sobre su propio matrimonio y las concentraciones. "Te cuento algo que no le interesa a nadie: yo me casé un lunes a la noche y el martes a la mañana tuve que viajar de urgencia a Necochea a hacer la pretemporada", recordó el periodista entre risas.

Entre menciones a la actualidad deportiva y cargadas sobre la organización de la fiesta, lo que arrancó como una simple especulación sobre boxeo concluyó con la confirmación de la boda entre Beltrán y el jugador, dejando uno de los momentos más comentados de la emisión de ESPN F90.