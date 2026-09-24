Milei no sabe dónde meterse después de lo que dijo Viviana Canosa en vivo: "Le gusta..."

Viviana Canosa cuestionó a Javier Milei durante una charla con Jorge Rial en Carnaval Stream y puso el foco en la cantidad de viajes del Presidente al exterior. Qué dijo la periodista sobre el Presidente de la Nación.

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Durante el intercambio, Canosa retomó las críticas al viaje de Milei a Estados Unidos y al premio que recibió durante su estadía en Nueva York. En ese contexto, sostuvo que la reacción habría sido diferente si se tratara de otros dirigentes. "A otro presidente no se la dejábamos pasar, Jorge. Imaginatela a Cristina bailando descontrolada o a Mauricio Macri después agarrando un premio", afirmó.

Luego recordó su experiencia cubriendo los viajes de Macri y planteó una diferencia entre el desempeño que, según su mirada, tenía el expresidente dentro y fuera del país. "A Macri podemos criticarle muchas cosas, pero yo siempre le decía: ‘Mauricio, cuando vos viajás sos mejor presidente afuera que acá’", expresó Canosa.

Según agregó, Macri se desenvolvía de otra manera durante sus viajes internacionales: "Se ve que se copaba afuera, hablaba bien en inglés, se sacaba la papa de la boca".

Milei no sabe dónde meterse después de lo que dijo Viviana Canosa en vivo.

La crítica de Canosa a los viajes de Milei

La conductora trasladó esa comparación al actual Presidente y cuestionó la frecuencia de sus viajes internacionales frente a sus visitas dentro de Argentina. "A Milei también le gusta más estar afuera que acá. ¿Cuántas veces fue a Nueva York? ¿Cuántas veces fue a La Matanza?", planteó.

También mencionó una visita del mandatario a Chaco y vinculó el viaje con un reconocimiento que recibió. "Creo que a Chaco fue una vez porque los evangelistas le dieron un premio", afirmó y concluyó: "No conoce la Argentina un tipo que quiere ser reelecto, dejame de joder", lanzó.