Milei no sabe dónde meterse después de lo que contó Doman en vivo: "La reelección"

Fabián Doman cuestionó el dato de inflación difundido a nivel nacional y puso en duda la cifra oficial del gobierno de Javier Milei. En Carnaval Stream, el periodista comparó el 2,1% informado a nivel nacional con el 2,9% registrado en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su análisis, Doman se refirió a la diferencia entre las mediciones de inflación y apuntó particularmente contra la cifra oficial difundida a nivel nacional. "¿Cómo en 'Carajo' vas a hablar de que la inflación es de 2,9% en Capital? Se supone que es un streaming oficialista. Vos tenés que morir con el 2,1%, con la camiseta puesta", sostuvo.

En ese sentido, el periodista aseguró que ahora tampoco cree en el 2,1% informado por Nación. "Hasta ahora yo tenía alguna duda. Formalmente, señores, en Argentina no tenemos inflación oficial. Es un acto de fe", afirmó.

Milei no sabe dónde meterse después de lo que contó Doman en vivo.

Para explicar su planteo, el periodista utilizó una comparación con las encuestas electorales y las diferencias que pueden aparecer según el lugar donde se realice una medición. "Es fácil. Si yo me voy a La Matanza a hacer una encuesta a preguntar quién va a ser Presidente, la publico y me va a dar muy alto un peronista; si me voy a Recoleta y pregunto, me va a dar alto el no peronista", explicó.

La advertencia sobre la reelección de Milei

En otro tramo de su intervención, Doman también vinculó el escenario económico con el futuro político del Presidente. "La reelección del Presidente no está asegurada", afirmó.