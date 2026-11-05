Este miércoles 4 de noviembre comenzó la sexta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Diez participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.
¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?
Campi, Luciana Geuna, Juli Poggio, Marta Fort, Julieta Nair Calvo, Luck Ra, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Mike Amigorena y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que estuvo ambientada en el Norte y tuvo como consigna cocinar una proteína "a la sal", haciendo alusión a las Salinas Grandes ubicadas en Jujuy.
Ante la incertidumbre general que hubo respecto a cómo era una preparación "a la sal", Damián Betular les explicó: "Hablamos de una proteína totalmente cubierta con una mezcla de sal y claras, que debe estar cocinada en el horno". Además, mencionó que debe estar acompañada de guarnición y salsa. Por otra parte, se les comunicó a los participantes que la sal debían ir a buscarla adelante de todo y llevarla en baldes con aproximadamente un kilo de capacidad.
Karina Mazzocco, poseedora de una medalla, contó con un doble beneficio: pasar a las islas de adelante, quitándole así el lugar a Nazareno Casero, y usar uno de los cuatro hornos empotrados en la pared. Por otra parte, tuvo que elegir a otros tres que gocen de esto, optando por Campi; Marta Fort y Luck Ra.
¿Quiénes subieron al balcón?
Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Dolli Irigoyen (quien reemplazó a Germán Martitegui) y Maru Botana se decantaron por Campi, Presta, Marta Fortk y Mike Amigorena para que obtengan el boleto a la gala de beneficios. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Juli Poggio; Luck Ra; Nazareno Casero; Julieta Nair Calvo; Luciana Geuna y, por primera vez, Karina Mazzocco, por lo que tendrán que buscar evitar la gala de eliminación durante la noche de última chance.