Este miércoles 25 de noviembre comenzó la novena semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Ocho participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos iba a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.
¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?
Marta Fort, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Rocío Robles, Pablo Giralt, Juli Poggio y Hernán Coronel fueron los cocineros de esta jornada, que contó con una consigna particular: competir en dos grupos de cuatro, teniendo que replicar un menú de tres pasos, que contemplaba entrada; plato principal y postre.
Hernán Coronel, como poseedora de una de las medallas, fue la encargada de armar los equipos. Se eligió para si a Mike Amigorena; Rocío Robles y Juli Poggio, dejando para el otro bando a Lizy Tagliani, Pablo Giralt, Sebastián Presta y Marta Fort, siendo esta última la capitana de su grupo.
Tras esto, tanto el cantante como la hija de Ricardo Fort pasaron al frente para observar las tres preparaciones que debían hacer junto a sus compañeros y tuvieron que tomar nota para tratar de vencer al cuarteto rival.
¿Quiénes subieron al balcón?
Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Dolli Irigoyen (quien reemplazó a Germán Martitegui) y Maru Botana se decantaron por el equipo de Mike Amigorena, Rocío Robles, Juli Poggio y Hernán Coronel. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Marta Fort y Pablo Giralt, por lo que deberán afrontar la gala de última chance para intentar evitar la de eliminación.