MasterChef Celebrity 2026: fecha de cuándo se estrena en Telefe

Las cocinas de Telefe volverán a encender sus hornallas con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, que reunirá a 24 figuras de distintos ámbitos. El reality gastronómico tendrá a Wanda Nara como conductora y un jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui.

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MasterChef Celebrity 2026: cuándo se estrena en Telefe

Telefe finalmente confirmó la fecha de estreno de MasterChef Celebrity 2026 luego de presentar la nueva temporada con una superproducción de estilo cinematográfico. El anuncio se realizó este miércoles, antes de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada.

La nueva edición del reality gastronómico llegará a la pantalla el lunes 28 de septiembre a las 22.15. De esta manera, el programa se convertirá en una de las principales apuestas del canal para el prime time y ocupará un lugar destacado dentro de la programación de Telefe.

La temporada contará nuevamente con una importante producción detrás de cámaras y tendrá como objetivo enfrentar a un grupo de reconocidas figuras en diferentes desafíos culinarios.

Quién conduce MasterChef Celebrity 2026 y quiénes integran el jurado

Wanda Nara estará nuevamente al frente del formato, mientras que el jurado tendrá una modificación respecto de temporadas anteriores. En esta oportunidad, Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui serán los encargados de evaluar los platos de los participantes.

La incorporación de Botana completa un panel que combinará experiencia gastronómica y televisión. Betular y Martitegui, por su parte, continuarán vinculados a uno de los formatos culinarios más reconocidos de la pantalla argentina.

Quiénes participan de MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada tendrá 24 participantes provenientes de ámbitos como la música, el deporte, el periodismo, la actuación, el entretenimiento y las redes sociales. Los famosos confirmados para competir en las cocinas de Telefe son:

China Ansa

Luck Ra

Lizy Tagliani

Marta Fort

Julieta Nair Calvo

More Beltrán

Pablo Migliore

Nazareno Casero

Pachu Peña

Luciana Geuna

Elizabeth Vernaci

Diego Ramos

Alejandro Lerner

Seba Presta

Rocío Robles

Paula Trapani

Campi

Hernán Drago

Pablo Giralt

Karina Jelinek

Juli Poggio

Grego Rossello

Edith Hermida

Mike Amigorena

La lista definitiva sufrió una modificación antes del comienzo de las grabaciones. L-Gante, cuyo nombre es Elián Valenzuela, había sido anunciado inicialmente como uno de los participantes, pero finalmente quedó fuera del programa. Su lugar fue ocupado por Mike Amigorena. La participación del músico había generado especial expectativa debido a la posibilidad de compartir pantalla con Wanda Nara, con quien mantuvo una relación en el pasado.

El programa reunirá a reconocidas figuras de distintos ámbitos en las cocinas de Telefe.

Qué pasó en la última temporada de MasterChef Celebrity

La edición anterior del reality estuvo marcada por dos acontecimientos que tuvieron especial repercusión. Uno de ellos fue la salida de Donato De Santis, quien dejó el jurado después de diez temporadas vinculado al programa.

El otro gran momento fue el triunfo de Ian Lucas, quien además obtuvo un pase directo para incorporarse como jurado de la tercera temporada de MasterChef Junior. La versión infantil del formato tiene previsto su estreno para 2027, por lo que la continuidad de la franquicia gastronómica de Telefe ya está asegurada más allá de la nueva edición de celebridades.

Con Wanda Nara al frente, tres figuras en el jurado y 24 famosos dispuestos a competir, MasterChef Celebrity 2026 se prepara para regresar a Telefe el 28 de septiembre a las 22.15.