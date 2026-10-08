Mario Pergolini estalló tras el bajo rating de Otro Día Perdido: "Nos fue para el ort.."

El conductor de Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini, realizó un fuerte descargo tras la baja audiencia durante el programa del 7 de octubre que se transmitió en paralelo a la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental River Plate. En ese marco, durante la emisión siguiente, señalo: "Estamos acá todos los días, llueve, truene, lunes, martes, feriados incluso".
Asimismo, continuó expresando su enojo al aire: "Hemos venido todos los feriados. Otro programa saltearía esto y dirían que les va siempre bien. Nosotros no, nos fue para el ort.. ayer". Luego, la panelista Evelyn Botto lanzó un comentario referencial al descargo de Pergolini: "En la primera de cambio sueltan la mano".
Finalmente, el conductor del programa concluyó su descargo asegurando que midieron como un "canal bajo": "Yo vuelvo a la tele, quince años esperando. Podría haberme quedado en mi casa y vine. No se rían. Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba".
La conmovedora despedida de Lionel Messi
Lionel Messi tuvo el martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina. Fue en el estadio Monumental, frente a Benín, en un amistoso que terminó 3-0 para Argentina. Messi marcó un gol de penal y dio dos asistencias, en su partido número 208 con la camiseta argentina.
El encuentro estuvo acompañado por distintos homenajes. Más de 85.000 personas estuvieron en el Monumental y el público recibió a Messi con banderas, canciones y una camiseta gigante con el número 10 y la palabra “Gracias”. River también lo reconoció como socio honorario antes del partido.
Después del partido, Messi confirmó el cierre de su etapa con la Selección y agradeció a los hinchas, a sus compañeros, entrenadores y a su familia. Terminó su carrera con Argentina como máximo goleador y jugador con más partidos disputados, después de 21 años con la camiseta nacional.