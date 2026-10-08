Mario Pergolini estalló tras el bajo rating de Otro Día Perdido: "Nos fue para el ort.."

Mario Pergolini realizó un duro descargo al aire tras el bajo rating durante el programa del 7 de octubre que se transmitió en paralelo a la despedida de Lionel Messi.

El conductor de Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini, realizó un fuerte descargo tras la baja audiencia durante el programa del 7 de octubre que se transmitió en paralelo a la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental River Plate. En ese marco, durante la emisión siguiente, señalo: "Estamos acá todos los días, llueve, truene, lunes, martes, feriados incluso".

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Asimismo, continuó expresando su enojo al aire: "Hemos venido todos los feriados. Otro programa saltearía esto y dirían que les va siempre bien. Nosotros no, nos fue para el ort.. ayer". Luego, la panelista Evelyn Botto lanzó un comentario referencial al descargo de Pergolini: "En la primera de cambio sueltan la mano".

Finalmente, el conductor del programa concluyó su descargo asegurando que midieron como un "canal bajo": "Yo vuelvo a la tele, quince años esperando. Podría haberme quedado en mi casa y vine. No se rían. Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba".

La conmovedora despedida de Lionel Messi

Lionel Messi tuvo el martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina. Fue en el estadio Monumental, frente a Benín, en un amistoso que terminó 3-0 para Argentina. Messi marcó un gol de penal y dio dos asistencias, en su partido número 208 con la camiseta argentina.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina en el estadio Monumental River Plate.

El encuentro estuvo acompañado por distintos homenajes. Más de 85.000 personas estuvieron en el Monumental y el público recibió a Messi con banderas, canciones y una camiseta gigante con el número 10 y la palabra “Gracias”. River también lo reconoció como socio honorario antes del partido.

Después del partido, Messi confirmó el cierre de su etapa con la Selección y agradeció a los hinchas, a sus compañeros, entrenadores y a su familia. Terminó su carrera con Argentina como máximo goleador y jugador con más partidos disputados, después de 21 años con la camiseta nacional.