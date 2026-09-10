Mariana Nannis recordó a Chiche Gelblung tras su fallecimiento: "Toda la noche llorando”

Mariana Nannis recordó a Chiche Gelblung tras el fallecimiento del periodista luego de ser internado en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro respiratorio.

Chiche Gelblung falleció el 9 de septiembre a los 82 años luego de ser internado en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro respiratorio acompañado por fiebre alta, después de haber recibido el alta días atrás. Tras la noticia, Mariana Nannis recordó experiencias junto al periodista y se quebró en vivo.

{{{htmlAmp}}}

Durante una transmisión en vivo de Desayuno Americano (América TV), la mediática confesó por qué le brindaba notas exclusivas al periodista: “Yo lo elegí a Chiche porque era el más inteligente. Siempre lo fue. Lloré mucho y sigo llorando porque yo lo quise mucho a Chiche y lo llevo en mi corazón, siempre lo voy a llevar”.

Luego, señaló: “Yo lo quise mucho, era una persona de luz, muy inteligente, se llevaba bien a todo el mundo, cuando hacía una entrevista trataba de sacar lo mejor de la persona que tenía delante, no todos hacen eso. Yo lo valoro mucho a Chiche y no me importa en el plano que esté, siempre lo voy a querer”.

Finalmente, expresó la angustia que le generó la noticia: “Estuve toda la noche llorando y voy a seguir llorando porque cada vez que me acuerdo soy un mar de lágrimas, no me puedo contener y eso que yo nunca lloro. Los que me conocen saben que yo no lloro”.

La vez en que Chiche Gelblung le hizo una autopsia a un “extraterrestre” en vivo

En 1995, Chiche Gelblung realizó una de las demostraciones más insólitas de la televisión argentina. En su programa Memoria, por Canal 9, recreó la supuesta autopsia de un extraterrestre vinculada al famoso caso Roswell, con el objetivo de demostrar que aquellas imágenes podían ser un montaje.

Chiche Gelblung le realizó una autopsia a un extraterrestre en 1995.

Para hacerlo, su equipo armó una escena similar a la del video original, con bata de médico, instrumental quirúrgico y un muñeco de látex que representaba al supuesto alienígena. Incluso utilizaron menudos de pollo para simular los órganos. La recreación buscaba mostrar, de una manera sencilla, que una escena así podía ser actuada.

El video original había sido difundido ese mismo año por Ray Santilli como una supuesta autopsia realizada a un extraterrestre recuperado tras el incidente de Roswell. La puesta en escena de Gelblung quedó como uno de los momentos más recordados de la televisión argentina de los años 90.