Mariana Fabbiani recibió las mejores de las noticias sobre la salud de su esposo.

Después de varios días de preocupación por su estado de salud, Mariano Chihade recibió el alta médica y podrá continuar su recuperación en su casa. El productor televisivo, esposo de Mariana Fabbiani y fundador de Mandarina Contenidos, dejó este domingo 22 de noviembre el Instituto Fleni, donde permanecía internado tras una operación.

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La noticia fue confirmada a través de un nuevo parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de la institución. El comunicado llevó tranquilidad sobre la evolución de Chihade y precisó: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre".

Mariana Fabbiani junto a Mariano Chihade.

Además, el documento indicó cuál será el próximo paso en su recuperación: "Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación". De esta manera, el productor podrá seguir el proceso fuera del centro médico y acompañado por sus seres queridos.

La internación había generado preocupación luego de que se conociera que, durante una resonancia magnética cerebral, le habían detectado una imagen nodular en el cerebro. A partir de ese hallazgo, los profesionales decidieron avanzar con una intervención quirúrgica, que se realizó el miércoles 18 de noviembre.

Tras la operación, Chihade permaneció bajo observación médica durante varios días. Finalmente, luego de esa etapa de internación, recibió el alta para continuar con los cuidados correspondientes en su domicilio.

El mensaje de Mariana Fabbiani durante la internación

En medio de la incertidumbre, Mariana Fabbiani había recurrido a sus redes sociales para mostrarse feliz por el cariño brindado y el acompañamiento que recibió la familia durante esos días difíciles.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó la conductora. Y agregó un pedido especial para quienes estaban pendientes de la salud de su pareja: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará".