Mariana Brey contó la verdad sobre la salida de Robertito Funes Ugarte de Telefe: "Me contó"

La salida de Robertito Funes Ugarte de Telefe, tras ocho años en el canal, se convirtió en una de las polémicas más comentadas de la semana en el ambiente televisivo. Mientras él mismo contaba su versión y circulaban distintas interpretaciones, una compañera de trabajo decidió hablar y aportó su mirada sobre lo que pasó.

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El origen del conflicto

El periodista, movilero de A la Barbarossa y conductor de La Noche de los Ex de Gran Hermano, explicó en su programa de streaming que la situación venía gestándose desde hacía un mes. Según relató, le avisaron que pasaría de ser empleado en blanco a facturar, en medio de los cambios que siguieron a la venta de Telefe a un nuevo grupo de empresarios. Sobre el contrato que le ofrecieron, dijo que “algo no me cerraba”, y definió su situación como “un limbo” mientras discutía el tema con abogados y contadores.

Mariana Brey defendió la postura de Telefe.

La palabra de Mariana Brey

En una entrevista con Puro Show, Mariana Brey, que trabaja con él en el canal, contó cómo vivió el tema. “Es un tema personal, hablé con él, le mandé un mensaje. Me contó que efectivamente había renunciado en base a cuestiones que no está de acuerdo a cosas que le planteó el canal”, explicó.

Brey sostuvo que la decisión corresponde a cada trabajador: “Cada cual defiende su lugar de trabajo, toma las responsabilidades que corresponden y asume sus riesgos”. La periodista no quiso ponerse en el lugar de su compañero y tomó todo como un problema individual de él con el canal.

También relativizó que se trate de un problema generalizado en la empresa: “Es el único caso que conozco. No creo que hayan tenido las intenciones de que se vaya. Le dieron la conducción de La Noche de los Ex”. Brey no quiso salir a defender a Robertito Funes en pleno conflicto laboral con los nuevos dueños del canal.

Una puerta que no estaría cerrada

La periodista cerró con un mensaje de respeto hacia su compañero. “El canal le dio lugares importantes, lamento mucho que haya tomado esa decisión, pero la respeto. Además, tiene muchos trabajos. Tampoco sé si está tomada la última palabra”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que la situación todavía pueda cambiar.